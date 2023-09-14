海關搗工廈毒窟 檢市值近兩億可卡因

集團覓地設分銷點 男子運貨被捕

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦表示，海關上月中進行反毒品調查工作時，發現有販毒集團將大批貨物運送並儲存在葵涌一個工廈單位，惟其後兩周再沒有在該單位出現。海關相信集團正留意是否有執法人員調查，其間並發現集團曾到訪荃灣及葵涌區的工廈單位，並無運送貨物，懷疑正物色其他地方，企圖設立毒品分銷中心，方便將毒品供應予本地市場。

海關經調查後，上月29日突擊搜查販毒集團位於葵涌工廈單位的儲存倉庫，檢獲190磚共重230公斤懷疑可卡因，在大角嘴拘捕一名53歲、報稱司機的涉案男子，調查顯示他曾收取報酬，負責運送及擺放貨物至儲存倉，他獲准保釋候查。海關指該倉庫約800呎，已運作3至4個月。同時，海關搜查另外兩個位於葵涌及荃灣的工廈單位，均為空置單位，只擺放小量雜物，沒有發現任何毒品。

曾建邦稱，集團選擇單位數目較多的大廈作毒品儲存及分銷中心，企圖利用頻繁的物流及人流掩飾販毒行動。據了解，集團將毒品放入紙箱內，假裝正常貨物運入倉庫，而檢獲可卡因上印有「14」的圖案，相信是毒品標記，以便集團辨認其貨物，惟貨源仍在調查，不排除來自南美地區。

連同上述案件，海關在一個半月內已偵破3宗分別涉超過200公斤的毒品案件。海關強調，販毒分子難逃避偵查及執法，呼籲是次案件在逃者自首。