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港聞

港聞二

海關搗工廈毒窟 檢市值近兩億可卡因

【明報專訊】海關上月29日採取反毒品行動，在葵涌偵破一宗大型販毒案件，突擊搜查工廈單位，檢獲約230公斤懷疑可卡因，估計市值約1.8億元，一名53歲本地男子被捕。海關表示，案件是過去4年海關在市內緝獲懷疑可卡因最多案件，行動已阻截一批毒品流入市面。海關表示正追緝集團其他成員，不排除有更多人被捕。

集團覓地設分銷點 男子運貨被捕

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦表示，海關上月中進行反毒品調查工作時，發現有販毒集團將大批貨物運送並儲存在葵涌一個工廈單位，惟其後兩周再沒有在該單位出現。海關相信集團正留意是否有執法人員調查，其間並發現集團曾到訪荃灣及葵涌區的工廈單位，並無運送貨物，懷疑正物色其他地方，企圖設立毒品分銷中心，方便將毒品供應予本地市場。

海關經調查後，上月29日突擊搜查販毒集團位於葵涌工廈單位的儲存倉庫，檢獲190磚共重230公斤懷疑可卡因，在大角嘴拘捕一名53歲、報稱司機的涉案男子，調查顯示他曾收取報酬，負責運送及擺放貨物至儲存倉，他獲准保釋候查。海關指該倉庫約800呎，已運作3至4個月。同時，海關搜查另外兩個位於葵涌及荃灣的工廈單位，均為空置單位，只擺放小量雜物，沒有發現任何毒品。

曾建邦稱，集團選擇單位數目較多的大廈作毒品儲存及分銷中心，企圖利用頻繁的物流及人流掩飾販毒行動。據了解，集團將毒品放入紙箱內，假裝正常貨物運入倉庫，而檢獲可卡因上印有「14」的圖案，相信是毒品標記，以便集團辨認其貨物，惟貨源仍在調查，不排除來自南美地區。

連同上述案件，海關在一個半月內已偵破3宗分別涉超過200公斤的毒品案件。海關強調，販毒分子難逃避偵查及執法，呼籲是次案件在逃者自首。

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