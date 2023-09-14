認受賄運禁物予囚犯 懲教助理求情：患自閉錯當為友

官拒索感化報告 指監禁唯一選項

辯方求情指出，案發時為二級懲教助理的被告金永勤（34歲）屬初犯，他於2010年加入懲教署前患上自閉症，8年間曾任職懲教運輸組和工程組，工作表現獲得嘉許，案發前一年開始看守犯人。金永勤認為自己受涉案囚犯的重視，故誤將對方當作朋友；為了還債及出於一時貪念，鋌而走險收受賄款。香官問到被告是否收錢幫助朋友，辯方解釋他低估了事件的嚴重性。

辯方透露，金永勤和妻子育有一名4歲兒子，金替雙親供樓，為人善良孝順。金事後向善導會尋求協助，他已有悔意，因本案失去工作，重犯機會低，辯方望法庭替他索取背景報告和感化令報告。

控方案情指金永勤案發時駐守荔枝角收押所，負責看守。2022年5至8月期間，金永勤和荔枝角收押所還押者吳天文（35歲）的胞妹吳樂澝（31歲），在無適當權限下多次通訊及會面，吳樂澝將兩副眼鏡、非懲教署指定牌子的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予金，引進收押所給吳天文，並向金提供3筆賄款共10,100元。廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴後調查及揭發事件。

同案被告吳天文及吳樂澝早前承認3項向公職人員提供利益罪，分別判監半年及3個月。

【案件編號：WKCC 2343/23】