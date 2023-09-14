明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

認受賄運禁物予囚犯 懲教助理求情：患自閉錯當為友

【明報專訊】懲教署二級懲教助理去年受賄共逾萬元，將多項未經授權的物品引進荔枝角收押所給一名囚犯，被廉署起訴。他在西九龍裁判法院承認3項公職人員接受利益罪，辯方求情稱他患有自閉症，錯誤把該名囚犯視為朋友，並為了還債而犯案。署理主任裁判官香淑嫻下令先索閱背景報告，拒絕索取感化令報告，指監禁似乎是唯一恰當刑罰，押後至9月28日判刑，其間被告須還押。

官拒索感化報告 指監禁唯一選項

辯方求情指出，案發時為二級懲教助理的被告金永勤（34歲）屬初犯，他於2010年加入懲教署前患上自閉症，8年間曾任職懲教運輸組和工程組，工作表現獲得嘉許，案發前一年開始看守犯人。金永勤認為自己受涉案囚犯的重視，故誤將對方當作朋友；為了還債及出於一時貪念，鋌而走險收受賄款。香官問到被告是否收錢幫助朋友，辯方解釋他低估了事件的嚴重性。

辯方透露，金永勤和妻子育有一名4歲兒子，金替雙親供樓，為人善良孝順。金事後向善導會尋求協助，他已有悔意，因本案失去工作，重犯機會低，辯方望法庭替他索取背景報告和感化令報告。

控方案情指金永勤案發時駐守荔枝角收押所，負責看守。2022年5至8月期間，金永勤和荔枝角收押所還押者吳天文（35歲）的胞妹吳樂澝（31歲），在無適當權限下多次通訊及會面，吳樂澝將兩副眼鏡、非懲教署指定牌子的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予金，引進收押所給吳天文，並向金提供3筆賄款共10,100元。廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴後調查及揭發事件。

同案被告吳天文及吳樂澝早前承認3項向公職人員提供利益罪，分別判監半年及3個月。

【案件編號：WKCC 2343/23】

上 / 下一篇新聞

帶路論壇談港務 丁薛祥提四希望 涵區域合作金融專業服務人文交流 支持「保持獨特地位」
帶路論壇談港務 丁薛祥提四希望 涵區域合作金融專業服務人文交流 支持「保持獨特地位」
指美產業鏈得益帶路 鄭雁雄：應珍惜非挑剔
指美產業鏈得益帶路 鄭雁雄：應珍惜非挑剔
涉持刀槌 表行劫案拘10歲14歲童
涉持刀槌 表行劫案拘10歲14歲童
資科辦提各部門檢討資安 出事通報 數碼港董事劉國勳稱資料外泄 管理層原料涉70GB
資科辦提各部門檢討資安 出事通報 數碼港董事劉國勳稱資料外泄 管理層原料涉70GB
強制通報資料外泄 修例未見進展
強制通報資料外泄 修例未見進展
公安部：AI罪行需各國共同打擊
公安部：AI罪行需各國共同打擊
塌花園西貢屋證僭建 甯漢豪預告大規模查紅山
塌花園西貢屋證僭建 甯漢豪預告大規模查紅山
港大調查 55%煙民稱加煙稅增戒煙意欲
港大調查 55%煙民稱加煙稅增戒煙意欲
「保障財物帶署報失」 前警否認偷醉男手機
「保障財物帶署報失」 前警否認偷醉男手機
星火成員自稱義工 負責收捐款轉交被捕者
星火成員自稱義工 負責收捐款轉交被捕者
海關搗工廈毒窟 檢市值近兩億可卡因
海關搗工廈毒窟 檢市值近兩億可卡因
聘「巫師」祭殺動物拆散情侶 青年認串謀虐畜
聘「巫師」祭殺動物拆散情侶 青年認串謀虐畜
英基收生涉貪 控方申合併兩案被拒
英基收生涉貪 控方申合併兩案被拒
飯館村研耕地除核污 學者農民助重建 指日政府排水政治決定 不解中國禁令
飯館村研耕地除核污 學者農民助重建 指日政府排水政治決定 不解中國禁令
建藝術村酒莊 新產業謀出路
建藝術村酒莊 新產業謀出路
採訪手記：浪江町災後添名店酒廠 吉利蛋公園「聲援」福島人
採訪手記：浪江町災後添名店酒廠 吉利蛋公園「聲援」福島人
學者：耕種風險如捕漁
學者：耕種風險如捕漁
《施政》建議不見政制專章 民主黨：非迴避
《施政》建議不見政制專章 民主黨：非迴避
北都農地66種鳥具特別生態價值 極危禾花雀越冬地 嘉道理農場促定全面保護策略
北都農地66種鳥具特別生態價值 極危禾花雀越冬地 嘉道理農場促定全面保護策略
警槍擊截賊車 一匪求情自稱皇仁舊生
警槍擊截賊車 一匪求情自稱皇仁舊生
男子生日船P溺斃
男子生日船P溺斃
球員姦女生罪成候判
球員姦女生罪成候判
大灣區GBA專題：內地雲閃付簽卡 免手續費匯率成本
大灣區GBA專題：內地雲閃付簽卡 免手續費匯率成本
大灣區GBA專題：科大：創業孵化升級至2.0
大灣區GBA專題：科大：創業孵化升級至2.0
大灣區GBA專題：佛山首間港澳子弟學校開學
大灣區GBA專題：佛山首間港澳子弟學校開學
【Emily】8月訪客410萬 約為疫前84%
【Emily】8月訪客410萬 約為疫前84%
【Emily】張欣宇撐羅淑佩追星 讚埋工作能力魄力
【Emily】張欣宇撐羅淑佩追星 讚埋工作能力魄力
【Emily】一帶一路新專員料港意增合作
【Emily】一帶一路新專員料港意增合作
【Emily】回應面對挫折 徐英偉：你預咗有先
【Emily】回應面對挫折 徐英偉：你預咗有先
【Emily】用聊天機械人 私隱署教「自保」十招
【Emily】用聊天機械人 私隱署教「自保」十招
【Emily】黃大仙中心外堆垃圾 環境局：大致清理
【Emily】黃大仙中心外堆垃圾 環境局：大致清理