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港聞

港聞二

星火成員自稱義工 負責收捐款轉交被捕者

【明報專訊】支援示威被捕者的平台星火同盟4成員於2019年12月被捕，其中一名男學生被控以銀行戶口清洗近64萬元黑錢，昨於區域法院自辯。男生表示他在星火同盟做義工，負責將捐款轉帳予被捕者，例如資助他們購買被警方沒收的物品。法官關注男生的行為或構成「協助罪犯」，可能招致刑責。

稱助購沒收物 官指或涉協助罪犯

被告余昕鈺（現21歲）案發時修讀副學士課程，現為中大學生。他稱2016年獲師兄邀請，為本土民主前線前發言人梁天琦助選，後來加入星火同盟做義工，結識義工統籌Alice Wong等。他稱2019年以來星火同盟籌款街站很受歡迎，亦有市民和商店轉帳捐款。由於有不同政治光譜的人幫忙站台，他從不覺得星火同盟從事違法事情。

被告透露當時是星火同盟facebook專頁管理員，負責回覆被捕者求助信息，並轉發至一個內部WhatsApp群組，由其他人接手支援。從2019年9月起，不少人問星火同盟會否提供財政支援，予他們購買被捕遭沒收的物品。

法官高偉雄關注，被告或涉資助被捕者購買被警方沒收的「犯罪物品」，根據上訴庭案例，「如果佢被警方seize（檢取）物品，你資助佢繼續使用，係咪協助犯事呢？」法官警告被告的證供或涉刑事罪行，他有權拒答。

被告接着供稱，被捕者一般被警方沒收手機，星火同盟資助最多5000元予他們買手機；另有被捕者受傷或被解僱，星火同盟提供最多5000元的緊急援助。他透露，星火同盟設有被捕個案的Excel清單，Alice Wong會將資助款項存入他的戶口，他就根據清單轉帳予被捕者。

私人錢用同帳戶 認混亂

辯方呈堂的清單列出多筆款項，例如有3000元標記給「指定義士」。被告解釋有捐款人要求捐給個別被捕者，另有款項用來買飯券、為在囚者買書本，或者為還押者買「私飯」等。法官發現，被告曾將部分戶口款項匯入個人支付工具，「你將自己嘅錢同聲稱畀星火嘅錢撈埋一齊？」被告承認其戶口交易比較混亂，沒有將兩者分開。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 85/22】

（反修例風暴）

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