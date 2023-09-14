「保障財物帶署報失」 前警否認偷醉男手機

案發時為休班高級警員的被告蘇志華（56歲）否認在2023年4月8日，在尖沙嘴加拿分道與河內道交界附近燈柱偷竊屬於范浩的財產，即一部價值11,099港元的手提電話。

事主：路上醉醒才知失手機

事主范浩供稱，今年4月7日來港，入住尖沙嘴一間酒店，當晚跟同事在附近喝到爛醉，翌日凌晨約兩時半到加拿分道召的士打算回酒店，同事上車後，他一人在等車時，拿着電話坐在行人路上睡着，直至4時許被警察叫醒，才發現遺失了電話。

被告：曾問可否取手機

信事主醒後報案

庭上播放被告被捕後錄影會面片段，他供稱是駐守香港仔分區軍裝巡邏小隊的高級警員，4月7日與朋友到尖沙嘴一間酒廊飲酒消遣，翌日凌晨兩時許離開時，看到一名醉酒男子坐在路邊。他多次拍男子的肩膀，對方無反應，然後他看到男子的大腿間有一部電話，認為身為警察有責任保障對方的貴重財物，故撿起電話放進自己褲袋，打算帶到警署報失，「佢醒番之後相信會報案，我相信佢會搵得番」。

被告在會面中被查問下表示，當時曾問男子「我攞你啲嘢，O唔Ok呀？得唔得呀？」惟對方無反應。被告在結束錄影前又自言「做咗38年警察，冇大嘅過錯，我問心無愧」，可能受酒精影響令判斷力「美中不足，未能盡善盡美」，重申只想將電話盡早送到警署保管。他隨後在K11 Art Mall外面被警員截停，被告供稱一名警員問「乜你咁多手㗎」，隨後出示委任證及問他是否撿拾了一部電話，最終警方在被告身上搜出事主的電話。

遭截停曾認「一時貪心」

合十跪地 求勿告家人

庭上又提到被告被截停時承認「我貓咗，先會一時貪心攞走咗個電話」，又雙手合十跪地，要求警員「唔好畀家人知」，惟當時警員未警誡被告，故控方不會依賴上述招認內容。審訊今續。

【案件編號：KCCC 1341/23】