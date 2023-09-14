港大調查 55%煙民稱加煙稅增戒煙意欲

八成人撐2030年前全面禁煙

政府控煙諮詢提出多項措施，例如將煙草稅提升至零售價75%、禁向某年份後出生者賣煙及擴大吸煙區等。港大醫學院昨日發表多項調查結果，包括於2019至2021年訪問逾1.2萬港人，77%支持2030年或以前全面禁煙，包括17%受訪煙民。

另一調查於2015至2022年訪問逾1.7萬港人，包括約3000名煙民，78%受訪者支持加煙草稅，包括29%煙民；有55%煙民稱加稅可增戒煙意欲，且愈年輕意欲愈高，15至29歲煙民中，七成持同類意見。

現時本港煙草稅佔零售價64%，2021年吸煙率為9.5%。吸煙與健康委員會委員、港大護理學院教授王文炳稱，降低吸煙率最有效是加煙稅，建議明年《財政預算案》將煙草稅增至零售價75%，否則「無乜希望達標（2025年降至吸煙率7.8%）。」

中學生在家吸二三煙比例飈

前食衛局長、港大護理學院教授陳肇始關注戒煙服務，建議以行政措施要求公營醫護向每名病人查詢吸煙習慣，及向煙民提供戒煙資訊和轉介戒煙服務，並呼籲私家醫生參與。

港大醫學院另一項調查發現，受訪中學生曾在家接觸二手或三手煙的比例由2010/11年度36.2%，增至2020/21年度62.6%。何世賢稱政府多年來擴大禁煙區令煙民「躲」回家吸煙，提醒政府要考慮措施對家居影響，但稱外國經驗顯示難做到家居禁煙，唯有靠2030年全面禁煙。

何稱本港近年推動兩次重大控煙立法各歷時3年，包括擴大煙包警告範圍及禁止另類吸煙產品，憂慮政府推行諮詢文件措施非常困難，「每次立法都要和煙草商搏鬥」，相反若成功立法2030年全面禁煙，相信煙草商將不再阻攔控煙措施。他稱本港經濟不依賴煙草，且未聞有議員反對控煙，政府亦已提出「無煙香港」目標，只是未訂時間表；又稱如明年增煙稅可大減吸煙率，加上逐步推行控煙措施，以2030年為目標是合理。

長遠煙草政策關注組則質疑加煙稅無助減低吸煙率，反致私煙猖獗，建議政府集中資源打擊私煙及改善戒煙服務。