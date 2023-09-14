明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港大調查 55%煙民稱加煙稅增戒煙意欲

【明報專訊】政府控煙諮詢本月30日屆滿。港大醫學院昨日發表調查結果，逾七成受訪者支持2030年或以前全面禁煙；另有五成半受訪煙民反映上調煙草稅可增戒煙意欲。該院稱支持政府控煙諮詢所有政策，並提出「無煙香港」建議路線圖，目標立法2030年全面禁煙，包括禁止買賣、管有及進口煙草。港大公共衛生學院副教授何世賢稱如成功立法，煙草商便會知難而退，減低政府推動控煙措施的阻力，否則「逐條（修例）與煙草商搏鬥很難」。

八成人撐2030年前全面禁煙

政府控煙諮詢提出多項措施，例如將煙草稅提升至零售價75%、禁向某年份後出生者賣煙及擴大吸煙區等。港大醫學院昨日發表多項調查結果，包括於2019至2021年訪問逾1.2萬港人，77%支持2030年或以前全面禁煙，包括17%受訪煙民。

另一調查於2015至2022年訪問逾1.7萬港人，包括約3000名煙民，78%受訪者支持加煙草稅，包括29%煙民；有55%煙民稱加稅可增戒煙意欲，且愈年輕意欲愈高，15至29歲煙民中，七成持同類意見。

現時本港煙草稅佔零售價64%，2021年吸煙率為9.5%。吸煙與健康委員會委員、港大護理學院教授王文炳稱，降低吸煙率最有效是加煙稅，建議明年《財政預算案》將煙草稅增至零售價75%，否則「無乜希望達標（2025年降至吸煙率7.8%）。」

中學生在家吸二三煙比例飈

前食衛局長、港大護理學院教授陳肇始關注戒煙服務，建議以行政措施要求公營醫護向每名病人查詢吸煙習慣，及向煙民提供戒煙資訊和轉介戒煙服務，並呼籲私家醫生參與。

港大醫學院另一項調查發現，受訪中學生曾在家接觸二手或三手煙的比例由2010/11年度36.2%，增至2020/21年度62.6%。何世賢稱政府多年來擴大禁煙區令煙民「躲」回家吸煙，提醒政府要考慮措施對家居影響，但稱外國經驗顯示難做到家居禁煙，唯有靠2030年全面禁煙。

何稱本港近年推動兩次重大控煙立法各歷時3年，包括擴大煙包警告範圍及禁止另類吸煙產品，憂慮政府推行諮詢文件措施非常困難，「每次立法都要和煙草商搏鬥」，相反若成功立法2030年全面禁煙，相信煙草商將不再阻攔控煙措施。他稱本港經濟不依賴煙草，且未聞有議員反對控煙，政府亦已提出「無煙香港」目標，只是未訂時間表；又稱如明年增煙稅可大減吸煙率，加上逐步推行控煙措施，以2030年為目標是合理。

長遠煙草政策關注組則質疑加煙稅無助減低吸煙率，反致私煙猖獗，建議政府集中資源打擊私煙及改善戒煙服務。

上 / 下一篇新聞

帶路論壇談港務 丁薛祥提四希望 涵區域合作金融專業服務人文交流 支持「保持獨特地位」
帶路論壇談港務 丁薛祥提四希望 涵區域合作金融專業服務人文交流 支持「保持獨特地位」
指美產業鏈得益帶路 鄭雁雄：應珍惜非挑剔
指美產業鏈得益帶路 鄭雁雄：應珍惜非挑剔
涉持刀槌 表行劫案拘10歲14歲童
涉持刀槌 表行劫案拘10歲14歲童
資科辦提各部門檢討資安 出事通報 數碼港董事劉國勳稱資料外泄 管理層原料涉70GB
資科辦提各部門檢討資安 出事通報 數碼港董事劉國勳稱資料外泄 管理層原料涉70GB
強制通報資料外泄 修例未見進展
強制通報資料外泄 修例未見進展
公安部：AI罪行需各國共同打擊
公安部：AI罪行需各國共同打擊
塌花園西貢屋證僭建 甯漢豪預告大規模查紅山
塌花園西貢屋證僭建 甯漢豪預告大規模查紅山
「保障財物帶署報失」 前警否認偷醉男手機
「保障財物帶署報失」 前警否認偷醉男手機
星火成員自稱義工 負責收捐款轉交被捕者
星火成員自稱義工 負責收捐款轉交被捕者
認受賄運禁物予囚犯 懲教助理求情：患自閉錯當為友
認受賄運禁物予囚犯 懲教助理求情：患自閉錯當為友
海關搗工廈毒窟 檢市值近兩億可卡因
海關搗工廈毒窟 檢市值近兩億可卡因
聘「巫師」祭殺動物拆散情侶 青年認串謀虐畜
聘「巫師」祭殺動物拆散情侶 青年認串謀虐畜
英基收生涉貪 控方申合併兩案被拒
英基收生涉貪 控方申合併兩案被拒
飯館村研耕地除核污 學者農民助重建 指日政府排水政治決定 不解中國禁令
飯館村研耕地除核污 學者農民助重建 指日政府排水政治決定 不解中國禁令
建藝術村酒莊 新產業謀出路
建藝術村酒莊 新產業謀出路
採訪手記：浪江町災後添名店酒廠 吉利蛋公園「聲援」福島人
採訪手記：浪江町災後添名店酒廠 吉利蛋公園「聲援」福島人
學者：耕種風險如捕漁
學者：耕種風險如捕漁
《施政》建議不見政制專章 民主黨：非迴避
《施政》建議不見政制專章 民主黨：非迴避
北都農地66種鳥具特別生態價值 極危禾花雀越冬地 嘉道理農場促定全面保護策略
北都農地66種鳥具特別生態價值 極危禾花雀越冬地 嘉道理農場促定全面保護策略
警槍擊截賊車 一匪求情自稱皇仁舊生
警槍擊截賊車 一匪求情自稱皇仁舊生
男子生日船P溺斃
男子生日船P溺斃
球員姦女生罪成候判
球員姦女生罪成候判
大灣區GBA專題：內地雲閃付簽卡 免手續費匯率成本
大灣區GBA專題：內地雲閃付簽卡 免手續費匯率成本
大灣區GBA專題：科大：創業孵化升級至2.0
大灣區GBA專題：科大：創業孵化升級至2.0
大灣區GBA專題：佛山首間港澳子弟學校開學
大灣區GBA專題：佛山首間港澳子弟學校開學
【Emily】8月訪客410萬 約為疫前84%
【Emily】8月訪客410萬 約為疫前84%
【Emily】張欣宇撐羅淑佩追星 讚埋工作能力魄力
【Emily】張欣宇撐羅淑佩追星 讚埋工作能力魄力
【Emily】一帶一路新專員料港意增合作
【Emily】一帶一路新專員料港意增合作
【Emily】回應面對挫折 徐英偉：你預咗有先
【Emily】回應面對挫折 徐英偉：你預咗有先
【Emily】用聊天機械人 私隱署教「自保」十招
【Emily】用聊天機械人 私隱署教「自保」十招
【Emily】黃大仙中心外堆垃圾 環境局：大致清理
【Emily】黃大仙中心外堆垃圾 環境局：大致清理