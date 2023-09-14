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港聞二

塌花園西貢屋證僭建 甯漢豪預告大規模查紅山

【明報專訊】繼大潭豪宅紅山半島有獨立屋涉僭建後，同樣受上周暴雨引發山泥傾瀉影響的西貢甘澍路8號「東桂」D座獨立屋，經屋宇署視察證實，其靠近斜坡位置有若干僭建物，該署表明會向相關業主採取執法行動，土力工程處今日就有關斜坡開展緊急維修，預計本月底完工。至於紅山半島，屋宇署昨稱已取得法庭手令，今日會進入松柏徑74號屋視察。發展局長甯漢豪表示，屋宇署和地政總署未來會就紅山半島大規模巡查。

維修甘澍路斜坡 料月底完工

當局上周五接報指甘澍路對落山坡發生山泥傾瀉，政府人員到場檢查後相信有即時危險，附近數名居民需疏散，警方亦圍封附近一帶。山泥傾瀉面積約50乘100米，甘澍路8號「東桂」D座獨立屋大半個花園塌下。本報記者翻查地政總署地理資訊地圖，顯示該屋的花園伸延出私人地段界線外，另比對屋宇署圖則，該屋疑似向下加建多一層，懷疑是僭建。

屋署獲手令 今進74號屋

屋宇署昨晚回覆表示，當局周一聯同土力處人員視察及進一步評估，土力處認為需為有關斜坡緊急維修，今日會動工。由於斜坡有部分屬私人，屋宇署完工後會向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用；屋宇署隨後亦會根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。

至於紅山半島涉嫌僭建的獨立屋，甯漢豪昨日接受now《大鳴大放》訪問時稱，有關業主需自行清拆以及還原僭建物，政府正修復發生山泥傾瀉的斜坡，初步估計費用數以百萬元計，未來或會向有關人等追討。她重申政府會因應風險依次執法，有僭建問題的屋宇業主除須承擔法律責任，負責做工程的人亦有可能面對紀律處分，甚至除牌或監禁。

屢揭僭建 議員：復會後跟進

根據資料，松柏徑74號屋業主為公益金公共關係委員會委員袁慧明，公益金昨日回覆本報查詢時稱，袁正身處外地，未能就懷疑僭建及拒絕政府人員入屋事宜提供有關資料。

立法會發展事務委員會主席謝偉銓表示，近期發生一系列有關獨立屋僭建、工廈餐廳違契等事，都值得政府在立法會復會後，向委員會提供進一步資料討論。委員林筱魯稱，政府就僭建和霸佔官地行為的執管工作一直資源有限，待立法會復會後，他會就整體城市管理等問題繼續跟進。委員江玉歡認為，今次紅山半島非單一事件，她會去信發展局，促請政府就相關違規行為制訂更明確指引，例如執法力度和法例框架等。

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