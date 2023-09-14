公安部：AI罪行需各國共同打擊

倡就新型跨國罪訂國際規則

陳國基說，網絡風險日益增加，很多市民和企業關注網絡罪行，執法機構視如何維護網絡世界安全為重要工作，港府亦會致力維護數碼世界。他續說，警方多年來已加強應對網絡犯罪的急速發展，包括蒐集情報、偵查有組織的網絡罪行等；指網絡安全是跨地區議題，需要本地執法機構與世界各地攜手合作、交流經驗，以打擊網絡罪行。

陳思源表示，傳統犯罪在互聯網等新技術下推陳出新，包括電訊詐騙、網絡賭博等，增加網絡安全問題。對於大數據、AI等新技術，他稱需針對有關的新型跨國犯罪制訂網絡安全空間的國際規則，共同提升預防和打擊能力，提倡各地及時共享網絡威脅資訊和網絡安全新理念。

保安局長鄧炳強和警務處長蕭澤頤亦有出席，未有發言。論壇主題涵蓋社交媒體監管、國家網絡安全等，演講嘉賓包括新加坡網絡安全局副處長兼新加坡網絡安全副首席執行官（發展）蔡光城、哈佛大學法學院教授Lawrence Lessig等。