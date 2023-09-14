涉持刀槌 表行劫案拘10歲14歲童

疑被利誘 逃學犯案

警方案發當晚並於秀茂坪拘捕一名17歲巴裔少年，為在逃司機胞弟，他向警方表示不認識疑犯，涉嫌誤導警務人員，已獲准保釋，下月中報到。案件至今4人被捕，其中19歲及10歲疑犯被暫控一項行劫罪，今早在九龍城裁判法院提堂。

10歲身形高大 警查報細數否

西九龍總區重案組進一步調查後，前日傍晚在東區拘捕10歲巴基斯坦裔男童，涉嫌持鐵槌行劫。警方昨午將他押解至表行、浙江街慈恩學校及清水灣百花林路重組案情，後兩者相信是疑犯棄掉外套及放下贓物等待接應的地方，大批警員在場戒備。現場所見疑犯身形高大，據悉其護照列明他10歲，正調查有否「報細數」。另14歲疑犯昨在元朗被捕，涉持刀行劫。

據悉10歲及14歲疑犯分別就讀東區及觀塘兩校，為朋友關係，當日要上學，相信二人逃學犯案，前者在百花林路陪同19歲同黨放下贓物後，自行乘巴士返回何文田愛民邨寓所，後者輾轉匿藏在元朗一賓館。警方檢獲贓物包括勞力士、百年靈、愛彼、百達翡麗等名表。

警員前日在九龍灣一停車場尋回涉案私家車，並起回一把懷疑犯案時所用牛肉刀及兩把未用過鐵槌，正調查車輛來源。大律師陸偉雄說根據《少年犯條例》，10歲以下兒童毋須負刑責，惟案中男童已屆10歲，加上涉與成年人串謀犯案，要與成年人一同審訊；一旦罪成，可申請在少年法庭判刑，可判更生或勞教中心等刑罰。