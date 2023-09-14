指美產業鏈得益帶路 鄭雁雄：應珍惜非挑剔

鄭雁雄致辭時批評美國是一帶一路的得益者卻「諸多不爽」，指美國的產業鏈和供應鏈因為中國而更有保障，中國提供備受歡迎及價廉物美的消費品，提供許多企業賴以生存的市場空間。他認為，美國理應珍惜一帶一路帶來的發展機遇。

中聯辦將助港企帶路發展

對於香港在一帶一路的角色，鄭認為香港應發揮自身優勢，提供金融、法律、會計、諮詢、管理等專業服務，舉辦更多國際會議、論壇和展覽，推動內地與帶路國家達成更多貿易和投資合作。他說，香港作為中西文化藝術交流的橋樑，可加強與一帶一路國家在教育、體育、藝術、旅遊範疇合作；中聯辦將支持香港企業到一帶一路市場考察，加強與內地商會聯繫。

副商務部長郭婷婷亦說，商務部會一如既往支持香港發揮獨特優勢，參與高質量共建帶路，支持港企參與境外經貿合作區建設。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，人民幣國際化等政策涉及內地部門，而香港對外聯繫需與內地政府合作，不少內地企業已與帶路國家建立關係，相信中聯辦會從中發揮推動作用。