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指美產業鏈得益帶路 鄭雁雄：應珍惜非挑剔

【明報專訊】中聯辦主任鄭雁雄昨在一帶一路高峰論壇致辭，指美國在產業鏈、供應鏈及市場空間均得益於一帶一路，認為美國應珍惜帶路為全球帶來的發展機遇，「而不是百般挑剔阻撓，任何不利一帶一路的做法都是不得人心、損人不利己的」。他又說，中聯辦將協助本港企業發展一帶一路市場，包括到當地考察、加強與內地商會聯繫。

鄭雁雄致辭時批評美國是一帶一路的得益者卻「諸多不爽」，指美國的產業鏈和供應鏈因為中國而更有保障，中國提供備受歡迎及價廉物美的消費品，提供許多企業賴以生存的市場空間。他認為，美國理應珍惜一帶一路帶來的發展機遇。

中聯辦將助港企帶路發展

對於香港在一帶一路的角色，鄭認為香港應發揮自身優勢，提供金融、法律、會計、諮詢、管理等專業服務，舉辦更多國際會議、論壇和展覽，推動內地與帶路國家達成更多貿易和投資合作。他說，香港作為中西文化藝術交流的橋樑，可加強與一帶一路國家在教育、體育、藝術、旅遊範疇合作；中聯辦將支持香港企業到一帶一路市場考察，加強與內地商會聯繫。

副商務部長郭婷婷亦說，商務部會一如既往支持香港發揮獨特優勢，參與高質量共建帶路，支持港企參與境外經貿合作區建設。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，人民幣國際化等政策涉及內地部門，而香港對外聯繫需與內地政府合作，不少內地企業已與帶路國家建立關係，相信中聯辦會從中發揮推動作用。

相關字詞﹕一帶一路 鄭雁雄

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