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帶路論壇談港務 丁薛祥提四希望 涵區域合作金融專業服務人文交流 支持「保持獨特地位」

【明報專訊】港府及貿發局合辦的「一帶一路高峰論壇」一連兩日在灣仔會展舉行，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥昨透過視像發表演講，為上任後首次就港務公開發言。他重申中央立場，支持香港「長期保持獨特地位和優勢」，指中央支持香港維持自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展國際聯繫。他就本港參與帶路建設提出「四點希望」，包括深化區域合作、完善金融服務、聚焦專業服務、深化人文交流。

丁薛祥在帶路高峰論壇開幕環節發表演講，全國港澳研究會顧問劉兆佳及全國人大前常委譚耀宗均相信，丁薛祥已擔任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務。丁昨就香港參與一帶一路建設提出「四點希望」（見表），提到本港金融基礎設施完善、市場開放活躍，支持香港發展為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心等，進一步發展綠色金融。他又指本港專業服務業擁有大量國際人才，競爭力強，冀本港利用人才優勢，發展高增值航運服務等。

丁薛祥說，香港作為連接內地與世界的橋樑和窗口，應深化區域合作，拓展經貿網絡。他亦希望香港加強與帶路國家的人文交流，在教育、科技、旅遊、藝術、青年等領域合作，吸引更多學生和學者來港。

劉兆佳料冀港吸帶路人才

對於丁薛祥提及人才和人文交流，劉兆佳指本港社會對一帶一路不太熟悉，單靠本地人才難以發揮樞紐角色，相信中央冀香港吸納來自國際特別是一帶一路的人才。他認為帶路沿線國家數目眾多，香港始終較內地城市更國際化，作為樞紐更具優勢。譚耀宗表示，中央一直期望香港作為中外橋樑，在人文、經濟等層面可與歐美保持交流，「政治還政治，經濟一樣可以繼續發展」。

陳仲尼倡港助基建融資

全國人代、民建聯立法會議員陳仲尼認為，帶路不少發展項目是基建，如公路、鐵路，香港可協助融資，包括發行債券等；指本港債券市場成熟，資金流動較內地方便，相信香港有優勢。陳並提出，內地現時與中東國家以人民幣作石油交易，香港能提供市場予中東投入人民幣資金。金融界議員、全國人代陳振英認為，拓展經貿網絡及完善金融服務需要貿易、金融、法律、會計等人才支持，冀香港加強吸引境外人才和培育本地人才。

特首李家超感謝丁薛祥支持論壇並發表演講，他稱今年兩度率團出訪中東及東盟，反映特區政府重視加強區域合作，香港正爭取盡快加入RCEP（《區域全面經濟伙伴協定》），會繼續培養人才及吸引海外人才。

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