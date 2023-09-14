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大灣區GBA專題：科大：創業孵化升級至2.0

【明報專訊】首屆「河套創客日」暨2023香港科技大學百萬獎金國際創業大賽（深圳）決賽，上周六（9日）在深圳河套深港科技創新合作區舉行。對於培養科創的模式，香港科技大學深港協同創新研究院長楊晶磊認為，創業孵化體系也需要升級至更新版本。

「拎着問題找技術」 提升創業成功率

楊晶磊稱，一般人理解的科創是將科技成果轉化為產品，是「拎着技術找市場」的「1.0」，但若換個思路，先在市場上發現問題，再到院校尋求解決方案，即是「拎着問題找技術」，這也是他們正在探索的「2.0」模式。香港科技大學藍海灣孵化港執行總監高淩雲表示，孵化模式也要創新進步，普通創業服務在「1.0」模式下已經做到很足，但若想提升成功率，降低風險，就要升級到「2.0」；高淩雲又稱，香港科大將從2024年的創業大賽起啟動「2.0」模式，包括在前期增加對產業及市場的研究，對企業定期「商業問診」、設立「智囊團」解答疑難等，同時將開展「CxO（公司不同領域的最高階主管）計劃」，「企業通常不缺CTO（首席技術總監）」，但需要招聘人力資源、財務、設計等各類Chief Officer型人才，「2.0」亦可幫手。

在大賽中獲得優勝獎的可樂多綠材科技（香港）有限公司，由香港科技大學機械及航天航空工程系博士後羅文君創辦。他感謝科大為港青提供良好的創業支援平台，公司今年1月份在香港科學園註冊成立，未來兩個月將入駐河套成立內地子公司，業務重點亦將移到深圳，明年6月有望完成天使輪融資。可樂多主要生產環保防水、防火納米塗料，現時正與迪士尼、煤氣公司等洽談訂單，並正物色生產合作商以提升產能。

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