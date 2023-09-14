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大灣區GBA專題：內地雲閃付簽卡 免手續費匯率成本

【明報專訊】近期愈來愈多港人假日北上大灣區內地城市消費，以尋求更高性價比的消費體驗，旅程中如透過雲閃付刷香港發行的銀聯雙幣信用卡，便可於回港後以人民幣找卡數，不涉匯率及海外簽帳手續費，兼可賺取信用卡積分或現金回贈，惟要留意回贈或設上限。

明報記者 劉敬華

目前內地的電子支付渠道，以支付寶及微信支付最為普及，由大型超市、連鎖店至街坊小店均可使用，隨着銀聯近年積極拓展移動支付業務，雲閃付於內地市場的滲透率亦持續提升。雲閃付是銀聯聯合商業銀行與支付機構等共同推出的移動支付手機應用程式，使用方法與支付寶及微信支付相似，同樣是透過「主掃」或「被掃」二維碼付款或收款。不同的是，雲閃付不如支付寶般可支援離線付款交易，同時現階段內地支付寶及微信支付內地錢包可選擇綁定如Visa及Mastercard等國際信用卡，但雲閃付只可綁定銀聯卡。

手機App直接簽卡 毋須預先儲值

現時內地雲閃付支付平台同時支援部分本港銀行的移動支付手機應用程式，如BoC Pay便是其中之一。即已開通BoC Pay手機應用程式的港人，於內地支援雲閃付付款的商戶消費時，只需直接向商戶表明選用雲閃付付款，再開啟BoC Pay手機應用程掃碼，便可交易。

儲積分兼賺取現金回贈

港人北上大灣區內地城市消費使用雲閃付App付款的好處，在於可綁定本港發行的銀聯雙幣信用卡，透過手機應用程式直接簽卡，毋須預先於應用程式內儲值，且所有於內地的人民幣簽帳均不涉海外簽帳手續費及匯率等成本，因銀聯雙幣信用卡一般不會就跨境消費收取手續費，且持卡人回港後可選擇直接以人民幣找卡數，意味持卡人可趁人民幣匯率較吸引時預先兌換，以待日後找卡數之用。持卡人更可賺取信用卡積分或現金回贈，目前不少本港發行的銀聯雙幣信用卡為人民幣消費，甚至以雲閃付簽卡，提供逾4%的現金回贈，如東亞銀行銀聯雙幣鑽石信用卡便為人民幣簽帳提供最高4.8%現金回贈。

缺點方面，現時雲閃付於內地的普及程度仍遜於支付寶及微信支付，於內地的中小型商戶未必可選擇雲閃付付款，一般需到大型百貨、超市或連鎖店方可使用。在內地使用雲閃付時，除需要連接網絡外，還要開啟手機定位，以確保應用程式在掃二維碼付款時，可根據當時的內地定位自動顯示內地支付二維碼，若手機網絡信號欠佳，顯示了香港支付二維碼，則需要以手動方式自行於應用程式內切換至內地支付二維碼，方可於內地交易。此外，即使不少銀聯雙幣卡為內地的消費簽帳提供現金回贈，但回贈或設上限，以中銀雙幣鑽石卡「大灣區一卡通」為例，憑卡透過BoC Pay及其他手機簽帳方式進行零售簽帳最高可獲4%現金回贈，每月現金回贈上限為100港元。還要留意相關信用卡的年費，可提供較高現金回贈的雙幣卡有機會收取較高的信用卡年費。

除信用卡優惠，近年雲閃付為拓展市場積極推出優惠，港人北上消費時，只要開啟手機定位，便可於手機應用程式內查看區內的雲閃付消費優惠。為推廣數字人民幣的跨境應用，中銀香港與深圳市福田區人民政府、深圳市羅湖區人民政府，以及中國銀行深圳分行向本地北上客戶，開展第二階段「跨境購物節」，即日起至9月24日，首3888名客戶通過 BoC Pay登記開通數字人民幣錢包，可獲深圳市福田區、羅湖區以及中國銀行的數字人民幣消費紅包合共300元人民幣。

跨境購物節助拓數字人民幣客群

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光稱，通關後香港客戶恢復赴內地消費，使用數字人民幣作跨境支付，有助減省跨境支付手續費。中銀香港數字貨幣專項工作組總經理黃金岳說，是次「跨境購物節」不但有利拓展數字人民幣跨境客群，同時有助推動內地和香港的零售消費。

[活在灣區]

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