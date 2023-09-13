明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

百貨工會撐搞主題夜市

【明報專訊】政府將於本周公布夜經濟活動安排，料明日舉行「香港夜繽紛」啟動禮。特首李家超昨稱本港或多或少已從上周的暴雨回復正常，應繼續推廣夜經濟活動，準備好就會公布詳情。香港百貨、商業僱員總會昨公布夜市經濟問卷調查，顯示69.5%受訪者支持本港設立夜市，13%不支持，總會外務總幹事鍾博文解釋，不支持者認為夜市欠吸引力，指夜市售賣的產品與門市產品相近。總會建議政府短期可配合中秋節及聖誕節等節日，以及在演唱會場地附近，舉辦短期特色主題市集。

李家超：雨後復常 夜經濟細節待公布

香港百貨、商業僱員總會上月24日至本月1日，以電話及網上問卷訪問會員，收回1862份有效回應。調查顯示77%受訪者認為飲食是夜市最吸引項目，其次為零售及表演節目，分別佔61.9%及56.9%。另外，逾73%受訪者最關注夜市設立的地點及是否交通方便，其次為價錢及衛生環境，分別佔68.4%及63.4%。

總會建議政府可參考內地及海外例子建長期市集，既可發展成吸遊客景點，亦可為年輕人提供創業機會及表演場地，認為可考慮在每月第一及第三個周末在維港設市集。總會又指現時廟街等旅遊區人流在晚上8時起已疏落，建議現階段可於周邊設夜市帶動人流。

調查指七成受訪者支持夜市

被問參加夜市商戶在安排人手方面會否遇到困難，總會會務總幹事林志忠表示，「如果個餅（夜市）做大了」，便會吸引更多從業員入行，認為在人手安排上未必構成太大影響。

李家超昨出席行會前見傳媒表示，日間經濟主要由消費及旅遊帶動，強調兩方面的數字正在增加，但人手不足問題影響一些服務的時間，服務水平亦未能達到所想，繼而影響整體經濟。李家超稱，政府在推動經濟活動方面最主要是帶領民間做，相信真正的經濟活動在民間不同企業及團體都很有方法推動，強調政府會與民間不同企業及團體合作，亦會考慮不同意見。

科大工商管理學院譚嘉因昨表示，政府難單靠辦夜市改善經濟，市民現時消費意願不似預期，原因包括通關後不少港人被吸引北上，「除夜市外，香港政府也要從整體的經濟政策思考，如仍覺得旅遊業是支柱，要考慮吸引哪些遊客，內地是主要，但是否只有內地？還是要有另一模式呢？」

相關字詞﹕夜市 夜經濟

上 / 下一篇新聞

地署：初步確認紅山3屋佔官地 74號屋續拒視察懷疑僭建物 屋署今申手令
地署：初步確認紅山3屋佔官地 74號屋續拒視察懷疑僭建物 屋署今申手令
二級歷史舂坎角炮台淹浸多日 堵路未清理
二級歷史舂坎角炮台淹浸多日 堵路未清理
僭建地庫拆擋土牆 李家超：必執法追費用
僭建地庫拆擋土牆 李家超：必執法追費用
黃大仙中心北館 垃圾堆滿空地傳異味
黃大仙中心北館 垃圾堆滿空地傳異味
失蹤3周行山客 馬鞍山密林尋回遺體 民間搜救14天 義工：冀家屬感有人陪伴
失蹤3周行山客 馬鞍山密林尋回遺體 民間搜救14天 義工：冀家屬感有人陪伴
韓女直播遊港遭摸胸 印度男涉非禮被捕
韓女直播遊港遭摸胸 印度男涉非禮被捕
認旺角擲汽油彈 少年拒指證他人 褲管檢鎖匙 官：或有幕後黑手
認旺角擲汽油彈 少年拒指證他人 褲管檢鎖匙 官：或有幕後黑手
「反惡法遊行」 男子掟磚認暴動稱情理皆錯
「反惡法遊行」 男子掟磚認暴動稱情理皆錯
東院病人染退伍軍人症 防護中心促消毒供水
東院病人染退伍軍人症 防護中心促消毒供水
孫誤摔玻璃杯 爺作勢扔落樓被捕
孫誤摔玻璃杯 爺作勢扔落樓被捕
擬六四掛國殤柱直幡 內地女博士生囚半年
擬六四掛國殤柱直幡 內地女博士生囚半年
國安處帶走許智峯外父外母大舅
國安處帶走許智峯外父外母大舅
強制舉報虐兒草案聽證 社福界憂處理個案大升
強制舉報虐兒草案聽證 社福界憂處理個案大升
表行劫案在逃疑犯 弟涉誤導警員被捕
表行劫案在逃疑犯 弟涉誤導警員被捕
擬開團看福島重建 縱橫遊煞停 因應政府態度「非適合時間」 放寬水產或復辦
擬開團看福島重建 縱橫遊煞停 因應政府態度「非適合時間」 放寬水產或復辦
民宿重開來客減 「慶幸活着，盡力而為」
民宿重開來客減 「慶幸活着，盡力而為」
訪災後設施 福島「希望旅遊」人數連年升
訪災後設施 福島「希望旅遊」人數連年升
採訪手記：獲贈紅牛裝飾 400年前「助」重建
採訪手記：獲贈紅牛裝飾 400年前「助」重建
迪園「魔雪奇緣世界」11．20開幕 全球首個 融合大嶼山地貌 還原電影場景
迪園「魔雪奇緣世界」11．20開幕 全球首個 融合大嶼山地貌 還原電影場景
全費保送赴英3年 醫局再推放射師培訓
全費保送赴英3年 醫局再推放射師培訓
消防心理組互動劇場 教屬員心理學知識
消防心理組互動劇場 教屬員心理學知識
客貨車天水圍撞斃八旬婦
客貨車天水圍撞斃八旬婦
大灣區GBA專題：港深夫妻檔文創 膺國家級設計獎響名堂 前服裝商輾轉內地東南亞 嘆港資本至上粵重能力
大灣區GBA專題：港深夫妻檔文創 膺國家級設計獎響名堂 前服裝商輾轉內地東南亞 嘆港資本至上粵重能力
大灣區GBA專題：深創業支援實在 文創軟硬件領先
大灣區GBA專題：深創業支援實在 文創軟硬件領先
【Emily】黑雨翌日 Hellosss羅淑佩追星 房署：收工去 不礙暴雨善後
【Emily】黑雨翌日 Hellosss羅淑佩追星 房署：收工去 不礙暴雨善後
【Emily】中大醫學院慶40周年 陳家亮沈祖堯捐珍藏拍賣
【Emily】中大醫學院慶40周年 陳家亮沈祖堯捐珍藏拍賣
【Emily】青年創業構思賽公眾投選 冠軍5000元
【Emily】青年創業構思賽公眾投選 冠軍5000元
【Emily】鄭泳舜倡夜運動 體育中心開到午夜
【Emily】鄭泳舜倡夜運動 體育中心開到午夜
【Emily】科大工商學院：放棄入讀改善
【Emily】科大工商學院：放棄入讀改善
【Emily】唐明治90歲 李義石永泰赴英賀壽
【Emily】唐明治90歲 李義石永泰赴英賀壽