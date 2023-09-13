百貨工會撐搞主題夜市

李家超：雨後復常 夜經濟細節待公布

香港百貨、商業僱員總會上月24日至本月1日，以電話及網上問卷訪問會員，收回1862份有效回應。調查顯示77%受訪者認為飲食是夜市最吸引項目，其次為零售及表演節目，分別佔61.9%及56.9%。另外，逾73%受訪者最關注夜市設立的地點及是否交通方便，其次為價錢及衛生環境，分別佔68.4%及63.4%。

總會建議政府可參考內地及海外例子建長期市集，既可發展成吸遊客景點，亦可為年輕人提供創業機會及表演場地，認為可考慮在每月第一及第三個周末在維港設市集。總會又指現時廟街等旅遊區人流在晚上8時起已疏落，建議現階段可於周邊設夜市帶動人流。

調查指七成受訪者支持夜市

被問參加夜市商戶在安排人手方面會否遇到困難，總會會務總幹事林志忠表示，「如果個餅（夜市）做大了」，便會吸引更多從業員入行，認為在人手安排上未必構成太大影響。

李家超昨出席行會前見傳媒表示，日間經濟主要由消費及旅遊帶動，強調兩方面的數字正在增加，但人手不足問題影響一些服務的時間，服務水平亦未能達到所想，繼而影響整體經濟。李家超稱，政府在推動經濟活動方面最主要是帶領民間做，相信真正的經濟活動在民間不同企業及團體都很有方法推動，強調政府會與民間不同企業及團體合作，亦會考慮不同意見。

科大工商管理學院譚嘉因昨表示，政府難單靠辦夜市改善經濟，市民現時消費意願不似預期，原因包括通關後不少港人被吸引北上，「除夜市外，香港政府也要從整體的經濟政策思考，如仍覺得旅遊業是支柱，要考慮吸引哪些遊客，內地是主要，但是否只有內地？還是要有另一模式呢？」