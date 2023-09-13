迪園「魔雪奇緣世界」11．20開幕 全球首個 融合大嶼山地貌 還原電影場景

兩款特別門票 可提前入園、獲紀念品

配合新園區開幕，樂園現時提供兩款特別門票，市民可提前入園和獲得紀念品（見表）。《魔雪奇緣》電影取材自19世紀挪威，「魔雪奇緣世界」主題園區中，阿德爾王國的建築靈感來自挪威巴勒斯特朗村莊和卑爾根市，團隊更到當地作實地考察，在園區興建不對稱建築。進入阿德爾小鎮後，會見到冰雪皇宮位處北山上，團隊設計利用「借景」手法，將人造和大嶼山天然地貌互相融合。

仿挪威村莊 乘船會電影主角

園區設兩款全新機動設施，包括「魔雪奇幻之旅」，遊客可乘搭木船到訪女主角愛莎的冰雪皇宮，過程中會與愛莎、安娜、基斯托夫、小白和斯特的發聲機械人見面。發聲機械人運用華特迪士尼幻想工程研發的註冊商標獨有技術，令發聲機械人的動作更流暢展現。

穿過阿德爾小鎮旁邊的「國王橋」後，便可走到「阿德爾森林」乘搭另一款機動遊戲「雪嶺滑雪橇」。雪橇造型的過山車會穿過森林，並看到森林特色瀑布。園區內會播放多首電影配樂，由著名作曲及編曲家Andrew Cottee為園區改編歌曲，並專程往英國倫敦重新錄製。