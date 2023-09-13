採訪手記：獲贈紅牛裝飾 400年前「助」重建

另一日專訪福島縣觀光物產交流協會的代表後，筆者遇上剛巧回到辦公室的理事長守岡文浩。其辦公室擺滿福島紀念品，他如數家珍地介紹一番，還客氣地送上紅牛裝飾品（圖）。翻查資料，這隻名為「赤べこ」的紅牛是福島縣會津地區的吉祥物。當地約400年前發生大地震，位於柳津町圓藏寺的虛空藏堂倒塌，不少運送重建木材的牛在陡峭懸崖上摔倒，據說堅持到最後的牛是紅色的。

居民按照傳說，用紙和膠水製作稱為「張り子」的傳統工藝品，表達「保持耐心和堅強」的願望。由於傳聞瘟疫之神討厭紅色，人們遂在紅牛身上畫圓形圖案，代表瘟疫留下的傷痕。時至今日，當地人以紅牛祈求闔家平安、身體健康及擺脫疫情，大概亦是對福島縣的一種祝福。

（核污水系列二．二）