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港聞

港聞二

採訪手記：獲贈紅牛裝飾 400年前「助」重建

【明報專訊】日本東北大地震至今逾12年，其中福島縣飽受地震、海嘯及核事故三重衝擊。東電開始排放核污水，從業員憂漁農產品聲譽再受影響，如何說好福島故事是政商界及民間核心話題。筆者月初專訪日本政府相關人士時，職員為記者準備的「天然水」來自福島縣田村市，瓶上印有「田村の極」認證，是當局為振興地方產業，於2020年制定品牌認證制度。

另一日專訪福島縣觀光物產交流協會的代表後，筆者遇上剛巧回到辦公室的理事長守岡文浩。其辦公室擺滿福島紀念品，他如數家珍地介紹一番，還客氣地送上紅牛裝飾品（圖）。翻查資料，這隻名為「赤べこ」的紅牛是福島縣會津地區的吉祥物。當地約400年前發生大地震，位於柳津町圓藏寺的虛空藏堂倒塌，不少運送重建木材的牛在陡峭懸崖上摔倒，據說堅持到最後的牛是紅色的。

居民按照傳說，用紙和膠水製作稱為「張り子」的傳統工藝品，表達「保持耐心和堅強」的願望。由於傳聞瘟疫之神討厭紅色，人們遂在紅牛身上畫圓形圖案，代表瘟疫留下的傷痕。時至今日，當地人以紅牛祈求闔家平安、身體健康及擺脫疫情，大概亦是對福島縣的一種祝福。

（核污水系列二．二）

相關字詞﹕福島核污水 福島縣觀光物産交流協會 福島核污水排放

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