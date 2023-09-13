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港聞

港聞二

訪災後設施 福島「希望旅遊」人數連年升

【明報專訊】福島縣近年積極推廣「希望旅遊」，當地觀光物產交流協會觀光部長中島徹一郎月初接受本報訪問，提到旅客除到訪會津地區滑雪及觀光外，隨着2016年起「希望旅遊」推出，參觀災後設施等行程的需求大增，截至去年舉辦逾600團（表1）。排放核污水計劃上月開展後，中國內地反日情緒升溫，內媒報道有赴日旅行團遭退訂。被問排放計劃有否影響當地旅遊業，他說至今無影響，由於日本民眾冷靜理解日方決定，故認為不會影響當地旅遊業。惟他擔心謠言造成的損害，會與政府努力向海外旅客分享準確資訊。

優惠加推廣 遊客恢復災前八成

翻查福島縣觀光交流課數據，2010年有約5718萬名旅客，核事故發生當年急跌近四成，去年才逐步回升至約4769萬人（表2），主要來自泰國、越南及台灣等亞洲地區。中島徹一郎認為，當地積極推廣「濱通旅遊」及「綠色旅遊」等行程，配合日本疫後推出全國旅行支援計劃，即讓國內旅客以低價入住酒店等，故當地旅業逐步恢復，並已擺脫核事故及疫情影響。

當地2016年起舉辦「希望旅遊」，中島徹一郎期望參與者能體驗「觀察」、「聆聽」及「思考」3階段，認識福島重建工作，包括參觀磐城市震災傳承未來館、中期儲藏設施及夜之森等重建地區；聆聽居民及各界持份者對重建看法；再從自己角度思考，如核事故造成人口減少和聲譽受損等，期望參與者理解「核事故不僅是福島縣的問題，是整個日本以至全球問題」。至於為何以「希望旅遊」命名，他表示，福島縣民眾期望當地進一步恢復和重建，相信社會民眾可發揮積極作用，予人滿懷希望前進之感。

7年逾600團3.3萬人 多師生參加

根據福島縣觀光物產交流協會數據，2016年至去年舉辦逾600個「希望旅遊」旅行團，逾3.3萬人參與。協會教育旅行推進部長齋藤辰彥透露，參與者近四分之三是各地教師和學生，其餘以企業等團體旅行為主。他說協會可按申請團體的意願，安排一天至數天不等的行程；而部分景點不一定透過旅行社或中介機構安排，有興趣的旅客可自行前往，認識可怕事故的教訓，並關注福島重建進度。

（核污水系列二．二）

相關字詞﹕福島縣觀光物産交流協會 旅遊業 希望旅遊

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