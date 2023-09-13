民宿重開來客減 「慶幸活着，盡力而為」

【明報專訊】福島核事故逾12年，當地逐步完成重建。翻查復興廳資料，包括570公里道路及近3萬戶公營住宅的基建工程近年先後竣工；避難者由災時約47萬人，減至今年5月約3萬人。日本相關官員月初接受本報訪問，提到重建工作進展順利；被問及居民會否因應排放核污水而拒絕重返家園，日方官員認為兩者無關係，而且排放「處理水」是重建福島的前提，騰出空間進行廢爐的工作。
距離福島第一核電廠40多公里的磐城市，當地薄磯海水浴場2017年重開。薄磯區長鈴木幸長災後重建民宿「鈴亀」。上月核污水排放適逢泳季開鑼，他指到訪浴場的旅客不復災前，憂排水打擊旅遊業，只能盡力照顧旅客。他相信日方嚴格按國際標準排放「處理水」，既已決定就別無他選，「只能盡力謀生、盡力而為，繼續與自然和諧共存」。
多住宅道路竣工 避難者大減
他憶述，地震和海嘯摧毁不少房屋及民宿，很多認識的人都死去和失蹤，不少家庭支離破碎；又難忘當時把沾滿泥漿的屍體運到附近泳池，「慶幸自己還活着，要好好活下去」。
有首次到訪的日本遊客認為，浴場有很多漂亮的別墅，不枉一家四口專程來度假；又稱對排放「處理水」認識不多，惟明白不少人關注，相信假以時日每個人都會習慣。住在距離浴場10分鐘車程的居民稱，東北大地震前，每逢假日及空閒都去浴場，認為排放「處理水」是無可奈何的決定，冀中國向民眾解釋日方數據，「日本向中國說什麼都意義不大，相信他們都不會接受」。