民宿重開來客減 「慶幸活着，盡力而為」

距離福島第一核電廠40多公里的磐城市，當地薄磯海水浴場2017年重開。薄磯區長鈴木幸長災後重建民宿「鈴亀」。上月核污水排放適逢泳季開鑼，他指到訪浴場的旅客不復災前，憂排水打擊旅遊業，只能盡力照顧旅客。他相信日方嚴格按國際標準排放「處理水」，既已決定就別無他選，「只能盡力謀生、盡力而為，繼續與自然和諧共存」。

多住宅道路竣工 避難者大減

他憶述，地震和海嘯摧毁不少房屋及民宿，很多認識的人都死去和失蹤，不少家庭支離破碎；又難忘當時把沾滿泥漿的屍體運到附近泳池，「慶幸自己還活着，要好好活下去」。

有首次到訪的日本遊客認為，浴場有很多漂亮的別墅，不枉一家四口專程來度假；又稱對排放「處理水」認識不多，惟明白不少人關注，相信假以時日每個人都會習慣。住在距離浴場10分鐘車程的居民稱，東北大地震前，每逢假日及空閒都去浴場，認為排放「處理水」是無可奈何的決定，冀中國向民眾解釋日方數據，「日本向中國說什麼都意義不大，相信他們都不會接受」。

（核污水系列二．二）