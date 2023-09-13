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港聞

港聞二

擬開團看福島重建 縱橫遊煞停 因應政府態度「非適合時間」 放寬水產或復辦

【明報專訊】核泄漏事故重創福島縣旅遊業，當地遊客數量去年重回災前逾八成水平。福島縣觀光物產交流協會自2016年推出「希望旅遊」，讓參加者認識重建工作，並促進旅遊業。在本港，縱橫遊原計劃舉辦相關旅行團，行政總裁袁振寧日前表示，因應日本排放核污水計劃後的「中央國策」及「港府態度」，認為現時並非適合的時間推出，惟相關行程仍在計劃中。他又透露有數名本港旅客因應日本排放核污水，取消日本其他地區的行程，稱「擔心核污水不知流放到哪」；惟他相信有關影響不及當年核事故後嚴重，若排水無新進展或監測數據無超標，料旅客會逐步恢復信心。

明報記者 施晉宇、鄧宗弘 福島直擊

另有人取消其他地區行程

袁振寧稱，福島縣觀光交流課今年6月曾與他聯絡，提到可在福島縣安排「希望旅遊」。縱橫遊當時考慮推出6至7天的東北團，其中1天安排團友參觀雙葉町等廢墟的重建工作，由當地居民分享災後心路歷程，以及由東電人員講解核廢料處理等；旅行社盼以教育方式安排當地的考察，又透露本港已有旅客查詢，最後未能成行。袁期望明年第一或二季復辦，又指一旦港府放寬日本10個都縣的水產品進口，或成為合適復辦的契機。

紅葉旺季月均10團亦經福島

袁振寧稱，暑假檔期赴日的旅客人數恢復至疫情前約五至六成，主要受機位限制，本港只有直接往返東京及大阪等數地。他說因交通不便，舉例東京到福島車程逾3小時，故包括福島縣在內的東北團並非最受港人歡迎；惟即使暫緩舉辦「希望旅遊」，今年10至11月的紅葉旺季，料月均仍有約10團出發，會途經福島其他地區。

在東京旅遊熱點「築地場外市場」，記者月初到訪時人流絡繹不絕，不少食客「立食」生蠔，壽司店大排長龍。與朋友兩戶人家遊日的港人陳先生，預計花費1000至2000元，主打食蟹、生蠔及刺身等。他不擔心當地海鮮的食物安全，「若真的有問題，當地人進食後都會有問題」，相信日本會加強檢測，不排除內地及香港禁令或涉政治因素。

遊日港人照食海鮮 台客：不信東電檢測

另有3名遊日的台灣學生特意「嘗鮮」，其中李同學稱不太相信東電檢測結果，「畢竟是官方數據，不排除經過調整，也不可能是最原始數據」；又說見日本當地有反對聲，「還是視乎人民的反應」，日後或與家人減少食海鮮。

專賣吞拿魚的田口先生則說，店內一成食材來自青森及日本海等，而日方數據顯示水質符合國際標準，故排放計劃並沒減低本地人購買意欲，「只要看起來新鮮及好味，根本不當一回事」。

（核污水系列二．二）

相關字詞﹕日本水產 福島核污水 縱橫遊 希望旅遊 福島核污水排放 福島縣觀光物産交流協會

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