擬開團看福島重建 縱橫遊煞停 因應政府態度「非適合時間」 放寬水產或復辦

明報記者 施晉宇、鄧宗弘 福島直擊

另有人取消其他地區行程

袁振寧稱，福島縣觀光交流課今年6月曾與他聯絡，提到可在福島縣安排「希望旅遊」。縱橫遊當時考慮推出6至7天的東北團，其中1天安排團友參觀雙葉町等廢墟的重建工作，由當地居民分享災後心路歷程，以及由東電人員講解核廢料處理等；旅行社盼以教育方式安排當地的考察，又透露本港已有旅客查詢，最後未能成行。袁期望明年第一或二季復辦，又指一旦港府放寬日本10個都縣的水產品進口，或成為合適復辦的契機。

紅葉旺季月均10團亦經福島

袁振寧稱，暑假檔期赴日的旅客人數恢復至疫情前約五至六成，主要受機位限制，本港只有直接往返東京及大阪等數地。他說因交通不便，舉例東京到福島車程逾3小時，故包括福島縣在內的東北團並非最受港人歡迎；惟即使暫緩舉辦「希望旅遊」，今年10至11月的紅葉旺季，料月均仍有約10團出發，會途經福島其他地區。

在東京旅遊熱點「築地場外市場」，記者月初到訪時人流絡繹不絕，不少食客「立食」生蠔，壽司店大排長龍。與朋友兩戶人家遊日的港人陳先生，預計花費1000至2000元，主打食蟹、生蠔及刺身等。他不擔心當地海鮮的食物安全，「若真的有問題，當地人進食後都會有問題」，相信日本會加強檢測，不排除內地及香港禁令或涉政治因素。

遊日港人照食海鮮 台客：不信東電檢測

另有3名遊日的台灣學生特意「嘗鮮」，其中李同學稱不太相信東電檢測結果，「畢竟是官方數據，不排除經過調整，也不可能是最原始數據」；又說見日本當地有反對聲，「還是視乎人民的反應」，日後或與家人減少食海鮮。

專賣吞拿魚的田口先生則說，店內一成食材來自青森及日本海等，而日方數據顯示水質符合國際標準，故排放計劃並沒減低本地人購買意欲，「只要看起來新鮮及好味，根本不當一回事」。

（核污水系列二．二）