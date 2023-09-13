「反惡法遊行」 男子掟磚認暴動稱情理皆錯

官問被告受傷原因 控方：當時無投訴

被告袁展翔（現年27歲）為自由工作者。辯方昨求情稱，被告案發時沒佩戴裝備，事前在附近維修電腦，無預謀衝擊警方，也沒造成傷亡。彭官質疑被告是否知悉暴動發生，又關注片段可見在場人士「差唔多叫勻晒」2019年事件的口號，或涉煽動分裂國家。辯方重申被告沒參與遊行聚集，是偶然到場。

辯方續稱被告當場被捕，延至兩年後被起訴，3年間承受巨大心理壓力；他在求情信承認自己行為「在情在理錯誤」，有深切悔意及願意承擔罪責，而且他遭制服時反抗，致面部、手腳和頭部受傷，其後發現腦部有陰影，需要覆診。彭官亦問及被告受傷原因，控方指被告當時並無投訴。

案情指出，當日在銅鑼灣的遊行沒獲警方批出不反對通知書，下午近1時約500名示威者在崇光百貨外佔路，片段顯示有人高叫「五大訴求 缺一不可」、「香港獨立」和「光時」口號；不久，示威者向警方投擲玻璃樽和雨傘，警方發射催淚彈驅散。案情續指，被告在波斯富街渠邊拾起磚頭，擲向正在後退的警方防線，隨即被制服，他當時穿綠色上衣、戴鴨舌帽，攜有縮骨傘。

【案件編號：DCCC 740/22】

（反修例風暴）