認旺角擲汽油彈 少年拒指證他人 褲管檢鎖匙 官：或有幕後黑手

曾稱屬安全屋 未簽署警記事冊

被告賴卓豐（現年19歲）承認企圖縱火、企圖刑毁和管有物品意圖摧毁財產罪，餘下另一項「管有物品意圖摧毁財產」罪則存檔法庭。根據案情，警員發現4名黑衣人將細小物品撒在路上，其間被告曾擲汽油彈，被捕後搜出汽油彈、插有鐵釘的膠管，另在褲管底部有一條鎖匙。被告在警誡下稱由梁姓男子帶領，鎖匙屬於旺角景翠苑一間「安全屋」；他拒絕在警察記事冊簽署招認。

陳廣池質疑「有人教」 大狀「點解咁醒目」

法官陳廣池關注，被告被捕時未成年和無案底，為何知道有權拒簽記事冊，「一定有人教佢」；控方回應指出，被告當日凌晨在警署和一名大律師會面，接受法律意見後拒簽記事冊。陳官稱該大律師「點解咁醒目可以即刻招呼被告」，懷疑背後有人操縱。

陳官亦稱，案件涉及其他黑衣人和「安全屋」，背後或有預謀，問被告會否頂證涉案者。辯方稱被告不會向警方提供證據，至於梁姓男子因本案被捕，最終無被起訴；另求情稱被告2018年喪母，在不良朋輩影響下思想變得偏激，走上歪路，現時已感後悔。

陳官質疑被告既然有悔意，為何不指證誤導他走上違法之路的人，「唔通免費畀白粉你食，你唔指證佢，仲要多謝佢？」他強調更生的重點在於知錯，被告拒絕指證涉案者「為乜呢」，又稱希望了解事件是否涉及「幕後黑手」或團體，教唆被告這類無案底的「乖乖仔」投身暴力行為，「對父母來講，十幾歲人養到咁大，點解無情情要出去衝？」

翻查資料，陳官曾在反修例案件批評支援組織，或稱案件背後有「暴動推手」，如在2019年8月紅磡非法集結案，被告帶備韋智達律師行和星火同盟等的卡片，陳官形容為「神秘溫馨提示卡」，能反映背後組織性。2019年11月理大外圍暴動案，陳官再次質疑有幕後推手唆擺年輕人上前線、自己逍遙法外「䟴䟴腳」，提醒被告可向控方提供涉案者資料，其後有被告答允提供。

【案件編號：DCCC 88/22】

（反修例風暴）