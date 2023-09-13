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港聞

港聞二

韓女直播遊港遭摸胸 印度男涉非禮被捕

【明報專訊】韓國女直播主May（May5w）日前來港旅遊，凌晨於中環一帶直播，其間疑被一名南亞裔男子摸胸非禮。片段於網上流傳，台灣及韓國傳媒亦有報道相關新聞。中區警區重案組接手調查，昨早在西區卑路乍街拘捕一名持香港身分證的46歲印度裔男子，涉嫌作出有違公德的行為及非禮，昨晚被扣查。

警方指出，根據片段，一名男子當時追隨正在直播的女事主進入港鐵中環站，強吻並涉嫌非禮事主。影片廣泛流傳，警方前日收到10宗網上報案舉報。中區警區刑事部督察江慧明呼籲事主主動聯絡警方協助調查，目擊事發經過的市民可致電36601282提供資料。

港鐵站梯間圖强吻 事主大叫「No」掙脫

直播片段所見，事主當時在畢打街電車站等電車，其間涉案男子上前搭訕，事主向其問路，兩人傾談一會，事主決定去乘搭地鐵，男子搭着事主肩膀而行，事主嘗試躲開，男子再捉住她的手臂並叫她「Come with me」，事主眉頭深鎖並用英文拒絕。兩人隨後進入港鐵站，男子逼近事主到樓梯間，疑從後伸手非禮其胸及企圖强吻，事主大叫「No」、「I am not alone」，並掙脫離開。男子事後往地面方向離去，女事主往地鐵站入閘，並曾叫「Please help me」，其間一名男途人路過，曾問女事主是否需要協助。

警接10網上舉報 任職餐廳：已即解僱

被捕男子報稱侍應，有網民搜尋他的社交媒體帳號，發現他曾任職數間印度餐廳，位於中環雲咸街75至77號的一間餐廳在facebook表示前日得知事件後已即時解僱該員工，另一餐廳在facebook發聲明表示涉案男子一年前已不再是其員工。

事主May主要在Twitch平台直播，目前約有1.5萬名追蹤者。她亦有經營Instagram及Youtube頻道，分享過往數年自學中文及到台灣旅遊的影片。

根據她昨日直播片段，相信她正身處澳門。

相關字詞﹕非禮

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