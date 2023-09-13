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失蹤3周行山客 馬鞍山密林尋回遺體 民間搜救14天 義工：冀家屬感有人陪伴

【明報專訊】57歲男子甯國良（圖）上月23日早上離開新蒲崗寓所行山後失蹤；事隔3周，消防昨午於馬鞍山黃竹山及茅坪之間的密林尋回一具遺體，警方其後證實為甯國良。親友到場了解事件，有人落淚痛哭。連日來不少熱心市民協助搜索，有義工表示希望參與搜索，讓家屬知道有人願意陪伴。

消防昨午發現 遺體已發脹

救援人員根據甯國良發送給家人的照片、手機定位、曾觀看的YouTube行山影片紀錄等線索，相信他當日往黃牛山附近行山後失蹤。警方、消防、民安隊及政府飛行服務隊人員經過連日搜救，昨日中午於馬鞍山黃竹山及茅坪之間的密林發現事主，當場證實死亡，死因待驗屍確定。救援人員昨午在梅子林村集合上山，發現事主遺體發脹腐爛不完整，警方在他身上找到身分證明文件，遺體經包裹後由直升機運往沙田消防局。事主胞兄及胞妹接獲消息後到場辨認身分，胞妹傷心激動，由另一名女子安慰。

有份義務搜救的香港自立民間搜索隊會長Ricky表示，約有100人次參與搜索，通常6至8人一隊，每天分兩更上山，撇除颱風及暴雨日子，共派員參與14天的行動。Ricky說，通常行山人士失蹤首一兩日可能已經出事，但今次事主失蹤3日後仍能致電家人及報警，令他十分錯愕，亦加緊搜救，可惜一直未能找到。他雖然打定輸數，但不論生死，尋回失蹤者仍是目標。Ricky指事主最終被發現的地點離其搜索範圍十分接近，不過暫未確定事主是自行走到該處抑或離世後被洪水冲走。

民間搜索隊：若政府開放合作 力量更大

Ricky表示，除了抱「多個人多分力」的心態，他希望透過參與搜索，讓家屬知道有人願意陪伴及幫助他們，可帶來一點安慰。有意見指政府沒及時公開資訊，令民間搜索欠方向，浪費人力資源；Ricky稱明白政府部門有其考慮及難處，但認為若政府部門願意更開放與民間組織合作，力量一定更大。

19歲的Issac就今次事件參與過四五次搜索，曾在搜索期間發現一個背囊，詢問家屬是否屬於失蹤者，對方表示「唔係佢㗎，唔使喇，多謝晒」，沮喪的語氣令他留下深刻印象。Issac說，當刻雖然難過，但反而更激發他繼續努力搜索的意志；他不肯定自己能否為家屬帶來一點安慰，但相信「不是見到希望才堅持，而是堅持才見到希望」。

相關字詞﹕失蹤

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