僭建地庫拆擋土牆 李家超：必執法追費用

【明報專訊】港島大潭紅山半島因山泥傾瀉而揭發有獨立屋僭建地庫和非法拆擋土牆，本報亦一連兩日報道，紅山半島逾20間獨立屋疑涉佔用政府用地。特首李家超昨日出席行政會議前表示，必定會對僭建的單位採取執法行動，須檢控會檢控、須清拆會要求清拆，而涉及霸佔官地，或需要做一些特別工程，則會追討修復工程的費用。
李家超表示，現時政府就兩方面展開工作，首要是檢視紅山半島一帶是否繼續有山泥傾瀉的風險，要確保斜坡穩固；至於僭建方面，他表示政府一向以「風險為本」原則處理樓宇僭建，今次紅山半島事件已暴露風險，當局將會巡查紅山半島，並依法採取行動。
災民漁農戶可申援助金
上周本港多處因「500年一遇」暴雨而出現水浸和山泥傾瀉，李家超總結政府是次應對和善後工作時，形容當局「全力以赴、堅守崗位、全情投入、爭分奪秒」，並表示會檢視和研究如何提高安全系數，讓市民掌握更多及更仔細的資訊。
李家超亦提及，今次應對暴雨有9000至1萬名公務員候命，強調根據實際情况動員，亦要按工作性質分配。他又提到各區設立逾45個民政服務櫃枱，受颱風蘇拉和世紀暴雨影響而有經濟困難的市民，可申請政府和民間團體的緊急援助基金；受暴雨影響導致損失的本地農戶、養魚戶和漁民，亦可向當局申請緊急援助金。