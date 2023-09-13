僭建地庫拆擋土牆 李家超：必執法追費用

李家超表示，現時政府就兩方面展開工作，首要是檢視紅山半島一帶是否繼續有山泥傾瀉的風險，要確保斜坡穩固；至於僭建方面，他表示政府一向以「風險為本」原則處理樓宇僭建，今次紅山半島事件已暴露風險，當局將會巡查紅山半島，並依法採取行動。

災民漁農戶可申援助金

上周本港多處因「500年一遇」暴雨而出現水浸和山泥傾瀉，李家超總結政府是次應對和善後工作時，形容當局「全力以赴、堅守崗位、全情投入、爭分奪秒」，並表示會檢視和研究如何提高安全系數，讓市民掌握更多及更仔細的資訊。

李家超亦提及，今次應對暴雨有9000至1萬名公務員候命，強調根據實際情况動員，亦要按工作性質分配。他又提到各區設立逾45個民政服務櫃枱，受颱風蘇拉和世紀暴雨影響而有經濟困難的市民，可申請政府和民間團體的緊急援助基金；受暴雨影響導致損失的本地農戶、養魚戶和漁民，亦可向當局申請緊急援助金。