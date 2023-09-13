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二級歷史舂坎角炮台淹浸多日 堵路未清理

【明報專訊】上周四暴雨令全港廣泛地區嚴重水浸，位於赤柱的二級歷史建築舂坎角炮台公園亦不能倖免，部分水位超過成年人身高；通往公園的唯一道路亦有最少兩處山泥傾瀉，道路被多塊坍塌的大石完全堵塞，至昨日仍未清理。本報昨向多個有關政府部門查詢，康文署表示已向相關工程部門通報，並會和部門於今日實地視察及商討。古蹟辦稱會從文物保育角度就維修工程提供技術意見。

兩處山泥傾瀉 大石坍塌

本報昨透過航拍觀察舂坎角公園範圍，發現炮台遺址中，半圓形水泥掩護罩以下的炮牀嚴重水浸，設置於該處的石枱石櫈全被積水覆蓋，估計水位超過成年人身高。公園入口附近空地亦被水淹浸，雜物四散漂浮，環繞炮牀的燒烤爐仍有小量積水。較遠處的探射燈台遺址則未受影響。古蹟辦回覆本報查詢表示，會在可行情况下派員到現場視察，以及從文物保育角度就維修工程提供技術意見。

康文署：今視察 古蹟辦：提供保育意見

另從航拍相片所見，通往公園的舂坎角路最少有兩處曾發生山泥傾瀉，道路被多塊大石完全阻擋，路面形成黃泥水窪。建築署回應稱，上周五晚（8日）接報指舂坎角公園附近有山泥傾瀉事故，隨即派員到場跟進，涉及斜坡的面積約15乘15米，斜坡下方行車道被塌石及山泥堵塞，行車道亦有積水，事件中無人受傷，署方正安排處理山泥傾瀉。路政署表示，建築署稍後將聯同康文署及土力工程處到場視察斜坡狀况，待土力處完成評估，以及建築署完成緊急斜坡鞏固工程後，署方會安排承建商在安全情况下移除路面泥石，及按需要修葺路面。

相關字詞﹕舂坎角 二級歷史建築 康文署

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