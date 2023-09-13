地署：初步確認紅山3屋佔官地 74號屋續拒視察懷疑僭建物 屋署今申手令

本報記者昨在紅山半島所見，70號屋有人員在花園露台及頂樓勘察，並開始在屋外露台對出、發生山泥傾瀉位置搭棚；至於在74號屋，屋宇署人員則在早上10時許抵達，並進入屋內視察。

地署：已開展斜坡維修 料月內完成

本報連日報道紅山半島有多間獨立屋懷疑霸佔政府用地，地政總署昨晚確認，經檢視航拍照片和批地圖則後，就70、72及74號屋的情况，會先處理維修斜坡的工作，亦會嚴正跟進土地執管工作。署方稱，承建商昨已開展緊急斜坡維修工程，如天氣情况許可，承建商預計可數日內完成較危急部分的工程，並於本月下旬完成所有工程。

屋宇署回覆稱，昨日曾到74號屋視察，惟戶主拒絕讓人員進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，未能確認有關位置是否有僭建物或違規工程，將於今日向法庭申請手令入屋視察。該署續稱，正積極調查上述3間屋的僭建物或懷疑僭建物，會嚴肅跟進相關執管工作，包括向業主採取執法行動。至於紅山半島其他房屋，署方稱會根據現行僭建物執法政策，以風險為本原則，按序處理。

專家：僭建還原業主承擔 料每戶逾百萬

對於紅山半島山泥傾瀉成因是否與僭建有關，香港工程師學會結構分部主席鄧作基認為暴雨和僭建物都是導致山泥傾瀉的原因，但主因須待專家視察後才可確認。他指出，僭建物的復修工程需待山坡鞏固後才可進行，但難以估計復修工程需時多久，估計費用亦相當高昂。至於部分獨立屋在擋土牆外的政府斜坡上興建構築物，鄧作基稱，若證實非屋宇署批准的工程，屬非法僭建，業主須負全責及承擔還原工程費用，預計每個單位工程費最少逾百萬元。

對於山坡加固工程，工程師學會岩土分部前主席李子良認為，噴漿工程屬短期補救措施，讓山坡表面硬化，防止再有水滲入，工程前亦需搭建臨時通道和工作平台，但紅山半島的山坡仍有滲水情况，認為工程有難度。

土力處前處長陳健碩昨在電台節目中表示，紅山半島山泥傾瀉的成因不一定與僭建物有關，政府需調查原因，但他指斜坡的佈局是互相牽引，若部分斜坡出現山泥傾瀉，很大可能會導致周邊斜坡出現倒塌，認為當局應進行緊急工程防止惡化。

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