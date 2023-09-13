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港聞二

大灣區GBA專題：深創業支援實在 文創軟硬件領先

【明報專訊】2019年重返廣東，麥宇瀚先後於廣州和東莞嘗試創業，在了解不同地區和行業前景後，他最後選擇在深圳定居，專注文創發展。「深圳比較實在，譬如我符合這個創業申請資格，去街道辦填表就行，等兩三個月錢就到手，雖然金額不多，但確實到我手。」目前他已在深圳申請了一筆創業補貼，拿到4萬多元（人民幣，下同），社保交了半年後也有補貼，連續補貼3年，還有用人補貼，至於場地租金資助，因之前未有固定辦公場所，待日後再申請。

除了有實質支持，麥宇瀚也看好深圳在文創方面的優勢，「最近陸續接到香港生意，包括幫香港一間車房製作招牌，完成後運返香港」，過程中他感受到深圳做招牌設計製作，相對香港走得更前，「深圳做招牌採用的一些製作物料、設計技術，香港比較少見，可能只有在一些國際知名品牌的招牌見到，一般商舖招牌只是很簡單一個燈箱、一些字」。

國家推動文創發展的措施，也使麥宇瀚更添信心。近年內地頒布多項關於支持、鼓勵、規範文創行業的相關政策，如去年國務院發布《關於印發「十四五」旅遊業發展規劃的通知》，大力發展特色文創產品和旅遊商品。根據國家統計局資料，今年上半年全國7.2萬家規模以上文化及相關產業企業，實現營業收入5.9萬億元，按年增長7.3%。

在麥宇瀚看來，國家積極推動文化產業，希望有自己的文化體系，讓不同規模的文創企業都有機會有更多發展空間，做出一些經典創作，從而立好腳跟，甚至有機會衝出灣區。

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