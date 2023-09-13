大灣區GBA專題：深創業支援實在 文創軟硬件領先

除了有實質支持，麥宇瀚也看好深圳在文創方面的優勢，「最近陸續接到香港生意，包括幫香港一間車房製作招牌，完成後運返香港」，過程中他感受到深圳做招牌設計製作，相對香港走得更前，「深圳做招牌採用的一些製作物料、設計技術，香港比較少見，可能只有在一些國際知名品牌的招牌見到，一般商舖招牌只是很簡單一個燈箱、一些字」。

國家推動文創發展的措施，也使麥宇瀚更添信心。近年內地頒布多項關於支持、鼓勵、規範文創行業的相關政策，如去年國務院發布《關於印發「十四五」旅遊業發展規劃的通知》，大力發展特色文創產品和旅遊商品。根據國家統計局資料，今年上半年全國7.2萬家規模以上文化及相關產業企業，實現營業收入5.9萬億元，按年增長7.3%。

在麥宇瀚看來，國家積極推動文化產業，希望有自己的文化體系，讓不同規模的文創企業都有機會有更多發展空間，做出一些經典創作，從而立好腳跟，甚至有機會衝出灣區。