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大灣區GBA專題：港深夫妻檔文創 膺國家級設計獎響名堂 前服裝商輾轉內地東南亞 嘆港資本至上粵重能力

【明報專訊】早年返內地從事出口製造的港人麥宇瀚，由最初北上做傳統服裝，再跟隨產業轉移跑去東南亞，之後回流香港。2019年看到大灣區機遇，再返廣東，經過3年摸索，決心於文創界發展。資本雖有限，但在更講求能力的灣區商業環境中，麥宇瀚的小企業早前憑作品《咩野營公社》獲國家級設計獎，為公司前景打好基礎。

明報記者 司徒聰穎

客戶涵餐企、景區 做黨建設計

土生土長的港人麥宇瀚，早在2005、06年左右返內地創業，最初在廣州新塘做牛仔褲製造及出口業務，後有見內地服裝產業轉移，便去了柬埔寨繼續從事服裝製造。直到2011年，麥宇瀚回流香港從事手機貿易，有感在香港打工易創業難，於是2019年趁大灣區概念初出，再回到廣東發展，經3年摸索，去年決定落戶深圳，與有12年設計經驗、來自深圳的妻子許夢怡創立玖加貳文創。

「香港資本至上，這邊則能力至上，即使資金未必十分充足，也能嘗試創業，找出適合自己的方向。」麥宇瀚表示，玖加貳文創主要業務是平面設計，例如幫餐飲企業統一設計招牌、餐牌、員工制服、店內裝飾等，以及為景區打造IP（品牌形象）、製作周邊產品，包括為新疆國家5A級那拉提景區設計IP及周邊文創禮品；另外公司也做一些黨建文化相關的設計。

「羊聲+露營」文創 新疆文旅賽摘銅

為增加曝光率和尋找合作機會，麥宇瀚也積極參加文創比賽，其作品《咩野營公社》此前參加由共青團中央青年發展部、文化和旅遊產業發展司、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳、中國光大集團文旅事業部共同聯合主辦的「創青春」中國青年文化旅遊創意設計大賽（文化潤疆專項），獲得特色文創專項銅獎，「代表廣東省獲此國家級別比賽獎項的，除了我們還有另一設計服裝的公司，但只有我和太太是來自大灣區的深港組合，也算是打響知名度」。

《咩野營公社》主題圍繞露營文化，結合羊群、山脈、森林等元素，「羊在新疆很有象徵性，配合現在比較流行的露營文化，希望打造一個文旅IP」。談及名字的由來，麥宇瀚說，「羊的叫聲是咩咩咩，我家養的貓經常發出『咩呀』的叫聲，所以就有這個名字」。他表示已準備註冊《咩野營公社》IP形象，「有客戶很欣賞我們的公仔，形象得意且有型有個性，所以我們會嘗試與服裝業、商場、影視公司或產品聯名合作，讓IP落地發展」。

麥宇瀚又透露，疫情後公司生意逐漸恢復，「除了今年首季因疫情剛結束，大家仍很迷惘，當時沒有訂單，到4月才開始慢慢回暖」。回頭看，他也不無感慨，疫情期間曾接到7位數金額的項目，幫一間連鎖美容公司做VIP文創禮品，但因疫情反覆爆發而不了了之，「老闆都不知道何時可以營業，也很難去做一些推廣，沒辦法只能向前看，雖然公司的起步發力因此拖延了，但也說明只要有能力，就算我們只是一間4人小公司，也會得到大客戶認同」。

疫下7位數訂單告吹 近半年回暖

對於未來發展，麥宇瀚表示已尋得更大的工作室租用，「做文創文化產業，需要有地方展示我們的作品」，而公司叫玖加貳，就是明確希望從深圳輻射到整個大灣區9+2城市，「不是只做香港或深圳的生意，希望整個大灣區都認識我們」。

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