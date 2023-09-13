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港聞

港聞二

消防心理組互動劇場 教屬員心理學知識

【明報專訊】消防處心理服務組於疫情期間推出「消防處價值導向計劃」，為消防及救護人員提供心理支援和部門信念培訓。計劃將會踏入「2.0」階段，並首次與香港話劇團合作，製作互動話劇《信物》，冀屬員看完話劇後，能更好吸收心理學知識，預計將會演出30場話劇，合共6000名屬員入場觀看。

《信物》講述一名支持消防處的老婆婆，在劇中認識3名消防員和救護員後，希望他們能為她所創作的曲調填詞。3人將各自的經歷寫作歌詞後，重拾自己的理想和信念。該計劃2021年至今已舉辦33場工作坊，約6400名消防和救護人員參與計劃。

心理學家隨前線出動 隨時支援

消防處心理服務組於2018年成立，兩名臨牀心理學家會為屬員提供臨牀心理評估、心理治療和心理健康教育工作。高級消防區長（管理組）林順華表示，當遇到危急事故時，臨牀心理學家會與消防處軍裝同事一樣隨時出動，為屬員及其家人提供心理支援工作。其中一名臨牀心理學家張晶凝指出，計劃於2020年設計時正值疫情嚴峻，考慮到屬員面對衆多困難，冀能協助他們找回初心和使命感，繼續堅持工作。

今年2月，香港救援隊前往土耳其地震災區協助搜救。張晶凝提到，出發前已為隊員做心理準備工作；出發後亦有每天與隨行隊長保持聯絡，了解隊員在當地情况，隊員回港會接受心理解說。她引述隊員稱，在當地雖有身體不適和掛念家人，幸得家人支持和堅守使命而捱過。張形容屬員回港後的情緒「相當好」，亦未收到特別求助個案。

另一臨牀心理學家何欣提及，每次危急事故發生後，會到救護站、消防局為屬員做心理支援工作。她憶述，屬員會因未能拯救每一名傷者而失落和着急，令她感受到屬員對工作的重視和珍惜。

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