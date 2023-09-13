全費保送赴英3年 醫局再推放射師培訓

近3年放射師流失升近倍

學員修畢課程須留醫局5年

醫管局現時約有987名放射技師，負責為病人做X光、電腦掃描及磁力共振等放射診斷。本港僅理工大學及東華學院開辦放射學及放射治療學理學士課程，每年學額共約120個。醫管局於2010/11及2011/12年度，曾推出海外培訓保送25人至英國，其中15人仍留在該局。

醫管局本年度重啟海外培訓保送一批學生赴英，下年度名額正接受報名（見表）。學生畢業後可獲取英國衛生專業委員會認可執業資格，返港加入醫管局實習140小時後，可向本港放射技師管理委員會註冊，並須按合約要求在醫管局工作至少60個月或5年，否則須按比例退還學費。

翻查資料，醫管局放射師流失率由2020/21年度的4.8%增至2021/22年度8.9%；醫管局電腦掃描及磁力共振第二優先個案輪候時間中位數，分別由2020/21年度的26周及25周，升至22/23年度（截至去年12月）的35周及34周，同期磁力共振例行個案輪候時間中位數由63周增至80周。

磁力共振輪候中位數增至80周

醫局指非單純人手問題

潘綺紅稱，本年度（截至今年5月的過去12個月）放射師流失率維持約8%，局方去年已增聘助理人員協助非臨牀工作，有助放射師集中專業範疇，並知悉下年度本地一間大學及一間大專院校增設相關碩士及學士課程。至於放射診斷輪候時間，她解釋受人口老化和服務範疇等影響，不單純是人手流失所致。她補充，上年度電腦掃描及磁力共振第一優先個案輪候時間中位數能維持3周。