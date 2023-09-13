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港聞二

強制舉報虐兒草案聽證 社福界憂處理個案大升

【明報專訊】本港近年不時發生虐兒事件，政府早前完成草擬《強制舉報虐待兒童條例草案》，立法會相關委員會昨舉行公聽會，共有36個社福界專業團體代表出席，不少團體關注條文內針對虐兒、舉報門檻及步驟等內容未夠清晰。有團體擔心一旦草案獲通過，前線要處理懷疑個案數目會大幅上升；亦有團體批評罰則不應「一刀切」，需視乎情况而定，避免造成業界恐慌濫報或虛報。

業界指定義不清

憂前線恐慌 「盡報亂報」

草案提出強制社福、教育和醫療衛生界共23類專業從業員，工作期間如有合理懷疑兒童受嚴重傷害或正面對嚴重傷害風險，必須在切實可行範圍內盡快舉報，若強制舉報者沒有履行，最高可罰款5萬元及監禁3個月。

香港國際社會服務社服務總監湛國榮質疑，草案對虐兒、嚴重傷害種類的定義及免責條款不夠清晰，「前線員工會擔心，遇到疑似個案就會盡報、亂報，對法例原意並非好事」；他稱政府現時提供的資源較實際非常落後，他說，「機構有一個於4月底成立的虐兒個案，建議不要回家，等候住宿服務，直至9月中，4個多月仍逗留在醫院，還未知道何時能入宿位。」

循道衛理楊震社會服務處助理總幹事鍾姬爾則關注，情緒、心理虐待或疏忽照顧較難以肉眼辨識，建議參考澳洲上舉報系統，透過處境式提問引導專業人員初步評估需否舉報；她亦建議罰則不應「一刀切」，需視乎受創程度及原因調整。

九龍婦女聯會主席馮務君建議應加強施虐者刑罰，而非將重心轉移至業界，並建議將同住家人列入強制舉報者名單，知情不報時應承擔施虐者一半的刑罰。

相關字詞﹕社福界 強制舉報虐待兒童條例草案

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