國安處帶走許智峯外父外母大舅

警指3人涉嫌助在逃者續危國安

警方回覆稱，警務處國家安全處昨在新界區帶走兩男一女調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。相關行動仍在進行，不排除會有其他執法行動，包括拘捕。警方行動會按實際情况，依法處理。

據了解，國安處昨突擊許智峯岳父李家林、岳母何木群及大舅李錦標位於元朗區的住所，並分別將他們帶返青山警署及元朗警署。許的岳父昨午離開青山警署時急步離開沒回應。其餘兩名家屬昨同獲准離開警署，沒有被捕。

警方國安處7月起陸續帶走8名被通緝者的在港家人協助調查，截至昨日最少曾會見25人，包括羅冠聰父母、兄長、大嫂及被指疑為羅在港代理人余志欣；蒙兆達兄嫂及侄兒；郭榮鏗父母及兄嫂；袁弓夷前妻與4名子女和媳婦；郭鳳儀父母及兩兄長，以及許智峯的岳父、岳母及大舅。

另外，警方國安處調查「Mee懲罰師」手機應用程式，指涉嫌賺取資金並支援潛逃海外的羅冠聰，從事危害國安活動。警方早前就該案拘捕7名前眾志骨幹成員，另帶走前常委林淳軒等3人助查。