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港聞

港聞二

擬六四掛國殤柱直幡 內地女博士生囚半年

【明報專訊】一名來自內地的23歲法律博士生今年5月聯絡內地民運人士周鋒鎖，取得9米高國殤之柱直幡，原定六四掛在銅鑼灣怡和街圓形天橋，活動以國殤之柱創作者高志活名義發起。博士生六四前被捕，承認一項「企圖作出具煽動意圖的作為」，昨於西九龍裁判法院判囚6個月。主任裁判官認為被告響應國際性展示行動並非單獨行事，擬在「敏感日子」懸掛，較有影響力。

被告曾雨璇（23歲）承認今年5月8日至6月1日期間，連同周鋒鎖及其他人，企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起離叛。另一項涉悼念七一刺警案中死者梁健輝控罪則撤回。

法官：敏感日子展示 較有影響力

國安法指定法官主任裁判官羅德泉判刑時指出，檢控要旨是被告計劃展示的直幡內容，她與高志活和周鋒鎖往來純粹是事件背景。羅官認為直幡內容本身具尖銳性，會挑起情緒，但沒有鼓吹暴力，亦沒有煽動作進一步非法行動。被告打算在「敏感日子」展示直幡，較有影響力，並針對對這種信息有共鳴的受眾，「是情緒較容易被挑起的一群」；不過直幡內容圍繞六四事件，「沒有加添新意」，加上國殤之柱多年來公開展示，突然刺激激烈情緒的危機不大。

羅官續稱，被告並非單獨行動，而是響應國際性的直幡展示，發起人要求參與者於六四在各大城巿展示直幡「互相呼應」，是集體行動，並不局限於某個城巿。羅官續稱，相關人士高志活在國際有影響力，指周鋒鎖不單在海外犯案，亦在社交平台宣傳，鼓勵被告參與及關注她的動向。

指民運人士周鋒鎖海外犯案

認為被告響應國際性活動

此外，羅官認為被告並非衝動而是計劃周詳，指她曾到實地視察、量度、購入工具，她計劃入住附近的酒店，假扮遊客掩飾身分，並通知海外媒體以增加影響力，又計劃一旦事敗的應變措施，已是準備就緒，最終計劃告吹僅因被告被捕；羅官另考慮在鬧巿展示龐大直幡的宣傳效果大，負面影響遠超於在社交媒體發布煽動帖文，以及被告在保釋期間犯事，採納9個月量刑起點，認罪後減刑至6個月。

【案件編號：WKCC 2389/23】

相關字詞﹕法庭 企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為 法律學生 內地生 高志活 周鋒鎖

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