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港聞

港聞二

【Emily】讚雨後行善 特首：港可成國際慈善中心

【明報專訊】特首李家超噚日喺馬會嘅慈善論壇上，提到上周四（7日）暴雨後有唔少義工、公務員同埋非政府組織等幫手清理街道同埋幫助有需要嘅人，認為社會嘅同情心同埋慷慨有助香港成為「國際慈善中心」。

香港賽馬會慈善信託基金噚日舉辦「2023香港國際慈善論壇」，李家超出席開幕儀式時話，世界正面對氣候變化、貧窮等問題，慈善事業可以係應對問題嘅重要工具，而香港可以成為國際社會溝通嘅場所，政府將會繼續鼓勵跨界別同埋公私營合作。佢又話，香港擁有世界一流嘅金融服務業，可以為慈善家提供專業服務、工具同資源；申請慈善免稅資格亦都較以往容易，家族辦公室同時有稅務優惠。

馬會設研究院 推動慈善專業化

馬會就宣布成立「公益慈善研究院」，將撥款50億元作為初始基金。馬會主席利子厚話希望透過成立研究院，向業界提供可靠嘅公益慈善知識，加強本地、區域以至全球慈善界專業化。

值得留意嘅係，馬會講明呢筆錢唔係只支持本地慈善工作，而係「為中國以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻」，工作包括搞區域同埋全球的大型交流活動，連結不同嘅持份者，以及與其他機構合作，通過各種合作方式如聯名出版、案例研究、聯合策動和共同捐助項目等，整合並傳揚有關公益慈善領域嘅知識。

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