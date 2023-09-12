【Emily】低音大提琴國際賽 港人奪亞 擊敗近百人 另獲觀眾獎

呢項大賽每屆設有唔同樂器項目，今屆就包括低音大提琴、中提琴、豎琴及鋼琴三重奏。據大賽官網，今屆有來自世界各地共395人報名，單計低音大提琴就有98人參加，經過預選後有55人入圍。

明起表演3日 設網上直播

賴康堯先後參與首輪、次輪、半決賽，去到上星期五（8日）躋身決賽，同其餘兩位分別來自美國及葡萄牙嘅琴手較量。當日參賽者要喺大會指定嘅3首曲中，各自同樂團合奏其中一首。賴康堯就演奏咗波特西尼（Giovanni Bottesini）嘅《B小調第二低音提琴協奏曲》，完成約18分鐘演奏後，台下掌聲雷動，佢亦不忘指向身後一眾樂團成員，好似想分享掌聲咁。所有得獎者聽日起一連3日會喺3場演奏會中演出，所有場次都有網上直播。

翻查資料，賴康堯2011年曾接受《明報》訪問，當年佢14歲，仲讀緊英華書院中二，習琴3年就喺美國國際低音大提琴比賽拎到14歲以下組別冠軍，係首個香港學生奪得呢個獎。當年報道提到，佢3歲已發現有「絕對音感」，聽到單音就可以辨別音調。佢由5歲起學鋼琴，9歲學埋小提琴，12歲轉玩低音大提琴。