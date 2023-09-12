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港聞二

警再印《青少年罪行誌》 5萬本派全港中小學

【明報專訊】今年上半年有1529名10至20歲青少年涉刑事罪行被捕，較去年同期增約23%，其中涉詐騙被捕人數增幅較大，比去年同期升逾一倍；涉洗黑錢被捕人數亦已超出去年總數。為加強預防青少年犯罪，警方去年製作《青少年罪行誌．師長攻略》宣傳刊物，今起推出第二冊，將向全港千間中小學派發。

上半年1529青少年被捕 增23%

警務處長蕭澤頤表示，上半年被捕青少年主要涉「傷人及嚴重毆打」和詐騙，分別有232人和217人，涉詐騙被捕人數較去年同期的102增加逾一倍。另一增幅較大罪行為洗黑錢，上半年有113名青少年被捕，多於去年全年的87人；至於同期嚴重毒品罪以及非法收債相關刑事毁壞案被捕青少年人數，則分別下跌31.7%和四成。

蕭澤頤解釋，去年上半年本港仍受第五波疫情影響，青少年被捕人數錄得有紀錄以來第三低，而今年上半年疫情後社會復常，青少年被捕人數亦回升。他說年輕人經常使用網上媒體，有可能被利誘參與行騙和借出銀行户口予不法分子，因此有關罪案增幅較大。他舉例，販毒集團會以「未滿18歲犯案會輕判」游說年輕人。

大學多宗迎新營性侵 稱不回應個案

蕭澤頤：年齡非求情因素

對於近日多宗大學迎新營性侵或性騷擾案，蕭澤頤稱不就個別案件回應，但稱任何人犯法皆須承擔法律後果，年齡並非求情因素。

為加強預防青少年犯罪，警方去年製作《青少年罪行誌．師長攻略》宣傳刊物，讓學校及家長認識青少年罪行、法例和可疑徵兆，避免青少年誤入歧途。警方今日起推出2023年版本，主題涵蓋罪案增幅較大的詐騙和洗黑錢，另有網上交友風險、同黨欺凌及三合會罪行。

蕭澤頤表示，上冊刊物接獲家長和教師的正面反應，強調持份者意見更重要，不能單以罪案數字評價其效用。警務處公共關係部傳媒聯絡及支援課高級警司梁仲文稱，是次已印刷5萬本，將派發千間中小學、20間辦學團體和200間青少年服務機構，市民亦可到公共圖書館借閱。刊物另附影片和教學重點簡報，供師長教授學生。

相關字詞﹕青少年罪案 青少年 蕭澤頤 警方

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