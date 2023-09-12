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港聞二

表舖械劫 警個半鐘擒匪 分析情報飛鵝山監視 起回全部失物

【明報專訊】尖沙嘴鬧市昨日發生械劫案，3名分別持刀槌的南亞裔賊人，昨午闖入廣東道「名人站」掠去20隻手表，登上接應七人車逃去。西九龍總區重案組接手調查，案發後1.5小時拘捕一名疑匪，起回全部失表。

昨午3時許，3名持刀槌賊人闖入廣東道16號售賣皮具手表的「名人站」，指嚇職員掠去多隻名貴手表，賊人用槌砸爛櫥窗，登上接應七人車逃去。警方翻查閉路電視片段，在各道路留意可疑車輛。店舖初步點算失去20隻手表，總值約370萬。櫥窗遺下大鐵槌，門外檢獲一柄菜刀。一名職員輕傷，初步治理後毋須送院。案件由西九龍重案組跟進。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，賊人在店舖逗留約30秒，得手後登上接應車輛往梳士巴利道方向逃去。重案組經調查及情報分析，得悉賊人所在地區，於案發後約1.5小時，探員於飛鵝山山腳以涉嫌搶劫拘捕一名19歲巴基斯坦裔男子，他持本港身分證，探員並在附近草叢檢獲裝有20隻手表的背囊，相信為案中失物。警方稱將全力追緝在逃賊人。

南亞匪得手後多僻靜地分贓

據了解，以往涉及非華裔賊的劫案，他們得手後即逃至僻靜地點分贓、換車、燒車，探員遂掩至飛鵝山附近監視，發現一名男子急步落山，鞋襪與其中一名賊人相似，探員即上前截停拘捕。初步相信他曾更換衣物，在山上等候一段時間仍未見接頭人，遂棄贓草叢離開。

鄰舖職員黃小姐表示，當時聽到警鐘響，查看時見到黑衫、頭套賊人登上深色車輛逃去。其後遇劫店舖女職員跑出大叫「打劫」、「搶嘢」。

去年8月漢口道「名人站」賊人搶去3隻手表，總值約94萬元。2018年7月，海防道「名人鐘表珠寶」遭持刀槌南亞裔賊人闖入，掠去總值逾2300萬元手表及手鏈。

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