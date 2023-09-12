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港聞

港聞二

未成年星火成員涉洗錢 控：半年帳戶增至64萬

【明報專訊】警方於2019年12月拘捕支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」4名成員，包括一名當時未成年的專上學生。該男學生被指以銀行戶口清洗近64萬元黑錢，涉案5萬元疑來自星火同盟的眾籌戶口，案件昨於區域法院開審。控方指男生的過半存款在兩個月內被提取，戶口錄得的大額交易與其財務狀况不相稱。聆訊今續。

控方開案陳辭指被告余昕鈺（現21歲）於2016年開設涉案的匯豐銀行戶口，其後近兩年的戶口存款總額為9.8萬元，惟在控罪發生的2019年6至12月之間，存款額增至逾63.8萬元。

5萬疑來自眾籌戶口

控方表示，當時有14筆合共38.5萬元的款項，透過現金存入被告的戶口，閉路電視拍到身分不詳的女子存入其中34萬元。此外，共有13.4萬元以轉帳方式存入戶口，當中5萬元來自從事家居清潔的「全盛服務管理有限公司」（又稱百合薈），公司董事為男子王慕雄；另有5萬元來自女子雷凱貽的帳戶。王慕雄持有的帳戶亦曾以支票將12萬元存入被告戶口。

控方稱被告收款後，分53次提取合共49萬元的現金，並向其他帳戶轉帳逾18萬元，其間有12筆大額款項存入不久就被取走。被告亦以戶口支付個人開支，包括向便利店和服裝店付款。控方表示，被告曾和父親領取綜援，後來申領學資處的助學金；除了一筆450元的薪金收入，他沒有任何報稅紀錄，戶口錄得的資金流動和其學生身分不相稱，控方認為涉嫌洗黑錢。

被指收款後分53次提走49萬

案發時駐守財富調查組、現隸屬國安處的警員吳家傑（音譯）供稱，2019年12月搜查被告的寓所，檢取265張銀行通知書、示威防具、一支「光時」旗幟、文具店和的士單據等。

翻查資料，王慕雄和雷凱貽於2019年12月涉星火同盟洗黑錢案被捕，警方當時凍結星火同盟的眾籌銀行戶口共7000萬元款項，戶口登記公司為「全盛服務管理有限公司」。

【案件編號：DCCC 85/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕法庭 反修例事件 洗黑錢 星火同盟

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