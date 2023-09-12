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擬掛國殤柱直幡 內地生認企圖煽動 原定今年六四銅鑼灣展示 涉案民運人士周鋒鎖自稱須承責

【明報專訊】一名來自內地、23歲法律博士女學生涉參與以《國殤之柱》創作者高志活名義發起、展示國殤之柱直幡的活動，並於今年5月聯絡內地民運人士周鋒鎖取得9米高直幡，原定六四掛在銅鑼灣怡和街圓形天橋。女學生在六四前被捕，周鋒鎖其後發帖稱須為被告「承擔責任」。女生昨於西九龍裁判法院承認一項企圖作出具煽動意圖的作為罪，須繼續還押至今早判刑。

23歲被告曾雨璇，報稱為法律博士學生，她承認於2023年5月8日至6月1日期間，與周鋒鎖企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。另一項涉及悼念梁健輝的作出具煽動意圖的作為罪則將撤回。

悼刺警疑犯煽動罪撤回

被告承認案情指一個以國殤之柱創作者高志活名義建立的網站，發起在各地展示國殤之柱直幡的運動，直幡上印有國殤之柱連同底座「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever（天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人）」字眼的圖像，網站指活動旨在抗議香港警方在香港「綁架」國殤之柱，表明國家無法抹去自己的歷史，綁架了自由的象徵只會帶來更大反抗。

警方在6月1日搜查被告的住所，發現被告牀邊的牆上掛上1.5米乘0.6米的國殤之柱直幡，牀邊亦有一個來自美國的包裹，內有9米乘3米的巨型直幡，被告的書架上則有一封署名高志活的信件，提到直幡要顯示「我們都記得天安門」，又提醒活動前通知傳媒。警方另搜出單車鎖、登山扣、膠繩等。被告在警誡下稱包裹是今年5月一名為「周鋒鎖」的外國網友寄來的。

周提供直幡 指若成功將受高度關注

被告的電話顯示，她曾聯絡網媒「獨立媒體」和「自由亞洲電台」，表示會在6月4日下午6時40分在銅鑼灣怡和街的圓形天橋展示上述直幡；被告聯絡周鋒鎖，提供地址和聯絡資料，周回答他們會一起努力。被告及後再指會在6月4日展示直幡，抗議警察綁架國殤之柱，周則提醒被告注意安全，若她成功將受到高度關注及令人鼓舞。

被告電話的備忘錄提到，她已向周鋒鎖取9米六四「海報」，計劃在尖沙嘴海港城或中聯辦門口「快閃」影相，並要避免被「狗」截查，「一查肯定又要報內地，你唔好同啲狗合作啦」，萬一被警方截查不要講廣東話，要講標準普通話，表示是路過的內地遊客。

周鋒鎖3個社交媒體帳戶則曾發帖指收到高志活送來的紀念六四「海報」，正尋求地點懸掛，他於今年六四再發帖表示向被告提供「六四紀念海報」，要為她承擔責任，又形容她是「這個特殊日子的英雄」；以高志活為名的網站顯示周在紐約公開展示該直幡。

【案件編號：WKCC 2389/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 周鋒鎖 法律學生 國殤之柱 高志活 企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為

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