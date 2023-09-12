港鐵黃大仙站暫一升降機啟用 無扶手電梯

港鐵回覆本報表示，由於復修浸壞的設施需時，故黃大仙站內大部分升降機及扶手電梯仍暫停服務，車站有額外職員協助乘客，包括協助有特別需要的人士如長者、使用輪椅或攜帶嬰兒車的乘客上落樓梯，呼籲乘客盡量使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘線。

另外，所有月台幕門已恢復正常運作，惟月台個別位置仍有滲漏情况。港鐵表示，昨日黃大仙站運作大致暢順，人流亦恢復正常，站內小部分商店重開。

此外，鄰近的領展商場黃大仙中心北館地庫在暴雨中一度淹至沒頂，領展昨晚回覆，已初步完成黃大仙中心北館地面低層屬領展管理公衆範圍的清理工作，並聯同相關商戶、公證行及保險公司人員到現場店舖點算損失。

領展回覆本報表示，前日初步清理黃大仙中心北館地面低層向街道出入口對出範圍，以及室內主要走廊等地方的積水、淤泥及雜物，並與服務供應商檢查損毁設施和商場重新裝修細節。

伙商戶險企點算損失

領展：正個別洽租金安排

至於商舖保險賠償及租金安排，領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，領展已安排保險公司和公證行人員到場點算租戶損失，部分擁有較多電器的商舖或需要更長時間復修；但他稱如商舖需要，領展會提供協助。租金方面，黎表示租務部正與個別租戶溝通。