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港聞

港聞二

環翠車場料需一周善後 無買全保車主失數十萬

【明報專訊】上周四晚（7日）黑雨襲港，柴灣環翠邨兩個停車場及柴灣市政大廈停車場均遭暴雨浸至沒頂。記者昨午到3個停車場觀察，發現近貴翠街的環翠停車場仍一片狼藉，地面留下大量泥濘及雜物，現場約10輛汽車停泊，不少車頭及車頂滿佈沙泥，損毁嚴重。有車主到場點算損失，並清走車輛附近的雜物。

柴灣市政車場已復常

管理環翠商場的領展昨日回覆本報稱，停車場管理公司近日聯絡受影響車主，建議移走車輛，預計一周內清理車場，之後恢復泊車服務。記者昨午1時到柴灣環翠邨兩個停車場及柴灣市政大廈停車場觀察，發現柴灣市政大廈停車場回復正常運作，近華廈街的環翠停車場亦大致復常，路面只剩小量泥濘及積水。

近貴翠街的環翠停車場的車主江先生對車輛遭暴雨淹沒感無奈，指「車一定已報銷」。他說上周六曾致電拖車公司，要求拖走車輛，惟遭拖車公司拒絕；翌日致電停車場管理公司威信求助，卻無人接聽，至今威信及領展仍未聯絡他。不過，江說有為車輛購買俗稱「全保」的綜合汽車保險，料損失不算嚴重。

領展：索償可聯絡管理公司

未有為車輛購買「全保」的車主丘先生表示，車輛由公司擁有，只購買俗稱「三保」的第三者責任保險，估計連同車內的電子零件，公司損失數十萬元；由於他曾自費更換部分零件，料自己損失數千元。

領展表示，上周四晚至今，環翠停車場共有13輛私家車及4輛電單車受豪雨波及，而停車場管理公司當晚10時許開始聯絡車主，當中18名月租車主已駛走車輛。領展續稱，如受影響車主有需要申請索償，可聯絡停車場管理公司，交由保險公司跟進。

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