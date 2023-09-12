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港聞

港聞二

將軍澳湧泥水困小巴 司機：兩分鐘淹至小腿

【明報專訊】天文台昨日發出局部地區大雨提示，其中將軍澳為重災區，出現多宗塌山泥及水浸個案。有復康小巴被洪水圍困，消防協助乘客離開車廂。司機表示，當時雨勢很大，約兩分鐘水位已升至小腿，「好似十幾年未試過」。

消防助車上復康學員撤離

昨早9時許，將軍澳陶樂路9號對開有復康小巴司機及乘客被洪水圍困，警方及消防接報到場了解。記者到場時，路面水積已退，復康小巴司機張先生透露，接載學員期間雨勢很大，猶如黑雨時段。當時路面情况欠佳，遂將車輛掉頭駛進陶樂路暫避，惟洪水突然由左邊山坡源源湧至，約一兩分鐘水位已由腳眼升高至小腿位置。學員表現冷靜，其後消防到場，協助乘客離開車廂，再由拖車拖走復康小巴。同一時段，位於陶樂路的培智學校亦受豪雨影響，大量泥水湧入操場。據悉當時有學生在校內，職員協助疏散。警方接獲職員報案到場，事件中無人受傷或被困。另外，附近寶康路亦出現水浸，專線小巴及客貨車「死火」，黃泥水淹蓋車輛輪胎。

水湧學校操場 屋苑塌牆

警方昨早10時許接報，指馬游塘村尚賢花園有牆身倒塌。現場所見，一幢村屋外有一幅約1米乘10米的紅磚圍牆倒塌，磚頭碎片散落一地。警方、消防及屋宇署等部門到場視察，經檢查後，相信沒有即時危險，事件中無人受傷。馬游塘村亦有泥水湧入屋，村民報案求助。

相關字詞﹕馬游塘村 陶樂路

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