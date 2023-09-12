暴雨重災水淹1米 渠署稱局部積水 後確認8宗水浸 西貢句鐘降百毫米超黑雨

天文台昨早發出3次局部地區大雨提示，指西貢雨勢特大，截至上午9時50分，一小時内錄得逾100毫米雨量，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸；天文台其後3小時內先後就大埔塔門和沙田發出大雨提示。

觀塘水浸嚴重 部分車路封閉

觀塘翠屏道被淹浸，市民涉水過路；由於路面有積水，將軍澳道往觀塘繞道方向近翠屏南邨的部分行車線，以及觀塘道往油塘方向的下行車道一度封閉。

徐仕基昨午5時會見傳媒，被問早前黃大仙水浸情况，回應稱近日水浸事故主因是大雨導致樹葉及垃圾隨雨水冲至去水渠口，「以今日為例，主要都係局部積水，唔係一啲水浸事件」。他強調署方恆常巡查及清理，指近兩次暴雨的雨勢及雨量大，會打落樹葉及樹枝，隨雨水冲至渠口。

署方稱啟動緊急應變清渠

渠務署昨晚7時半在facebook發文，稱截至昨午5時，確認8宗位於新界南及九龍「水浸報告」，分別為陶樂路、寶琳路馬游塘村、寶琳北路康盛花園對出位置、觀塘翠屏道及觀塘道迴旋處一帶、蠔涌路、蠔涌新村、清水灣道近壁屋，以及翠琳路翠林邨，最高水位近1米，署方緊急清理後全數回復正常。

渠務署稱已啟動緊急事故控制中心，派出緊急應變隊伍處理水浸報告及清理淤塞渠道和河道；除上述水浸報告，各區均出現不同程度「積水」，應變隊會主動巡查，清理阻塞物。

方國珊：應隔走沙石樹葉

西貢區議員方國珊說，昨日西貢水浸嚴重，半小時內已將的士淹半，笑言「呢個（局部積水）係佢專家對水浸的定義，啲水都浸過咗膝頭哥，咁都仲唔係水浸咩」。她認同水浸原因是樹葉塞渠，指當局應設更多集水區及沙井，讓雨水未流到主要幹道前，可隔走沙石及樹葉。

天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大及有雷暴，氣溫介乎26至29℃。天文台指影響華南沿岸的低壓槽未來一兩日稍為遠離，驟雨逐漸減少，但料低壓槽本周中後期再靠近廣東沿岸，天氣不穩，周五間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。