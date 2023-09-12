白飯魚跌價三成 福島漁民批官員「離地」

稱不稀罕政府恩惠 盼自力更生

在排放核污水前曾接受本報訪問的小野春雄上周再次受訪，提到日本燃料和物價上漲，但魚價不變甚至下降，對聲譽受損感焦慮。他說家族三代均是漁民，只盼自力更生，不稀罕政府支援的「小恩小惠」。

他形容海洋是神和魚類的棲息地，並不屬於人類和政府，當亂拋垃圾會被罰款時，不明白為何日方錯誤排放世上最危險的輻射物，為漁民帶來麻煩，甚至引起國外批評。

豐洲市場有批發商稱生意額受港府禁令影響，在排放「處理水」後下跌近五成，​​期望盡快解除；又稱日本排放的「處理水」符合標準，「排放量不及鄰近中韓等國」，故不擔心當地水產品安全。另一批發商稱每天出口5%水產到本港，總值約60萬至100萬日圓（約3.2萬至5.3萬港元）不等，過去兩周生意額變化不大。

被漁業指違諾 日：協議非索許可

根據日本農林水產省資料，中國內地及香港是日本農林水產品首兩大出口市場，去年出口總值分別約148億及112億港元，其中水產品佔逾三成。日本政府和東電曾與福島縣漁業協同組合聯合會協議，在未獲相關人等同意，不會以任何方式處理「處理水」。

被問到漁民斥責政府違背承諾，相關官員稱，2015年的協議並非要獲得漁業許可，而是需要漁民理解計劃安全性。日本政府認為漁民就此認識有所提升，惟憂慮聲譽受打擊，首相岸田文雄強調會認真回應相關問題。

批發商籲宣傳檢驗結果 增信心

高俊傑稱，核污水事件加上通關後不少人北上消費、來港旅客少，不論酒店或餐廳即日訂單皆明顯減少。他認為排放核污水後若檢測持續顯示安全，料數月後會開始回復，惟一旦超標，料業界將面臨更嚴重打擊。他說食安中心每天以手攜式儀器及實驗室抽驗樣本，需時約一至兩小時，只有達標的進口水產品才獲放行，有別於昔日抽檢出現問題再回收，惟一般市民或客戶不太留意，甚至不清楚本港每天檢測，盼政府加強宣傳。

（核污水系列二．一）