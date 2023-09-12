核水首輪排海畢 最快月尾再排 談港有意監察 日官員：IAEA最權威

福島、東京直擊——明報記者：施晉宇、鄧宗弘

東京電力上月24日起在福島第一核電站排放核污水，作為日本農林水產品兩大出口市場，中國內地及香港先後實施禁令，日本漁民及本港批發商面臨衝擊（見另稿）。日本外務省安排經濟產業省資源能源廳、農林水產省、環境省、原子力規制廳及復興廳官員，在東京接受不具名專訪，官員稱禁令實施時間不長，現階段難以觀察出口影響，重申禁令無科學依據，卻令當地水產聲譽受損，惟日方不會採取報復措施。被問及早前港府稱有興趣參與監察核污水排放，日方認為國際原子能機構（IAEA）在核電方面最具權威，亦有中國專家參與，故應尊重獲國際認可機構的監察，這才是最公平和公正的取態。

日稱禁食品不科學 港：續把關

本港環境及生態局表示，特區政府已多次向日方重申，在國際社會未有共識前不應單方面排放，以免對環境造成不可逆轉影響；日方未能保證淨化裝置能長期連續有效運作，以及排放不會對食安和海洋生態構成任何潛在風險。局方又稱，特區政府會繼續與日本食品進口業、餐飲業及日本當局溝通，並會監察各方數據及資料等，確保本港食物安全和市民健康。至於如何支援受影響業界，局方重申現時進口管制措施及加強輻射水平檢測安排，是維持消費者信心及幫助本地業界的最好方法。

日本東京電力公司昨日表示，福島第一核電站首批約7800噸「處理水」已於前日全部排放入海，自上月24日排放以來，設備狀態和操作過程沒有出現重大問題，核電站周邊海水和魚類放射性氚含量未有異常，在確認排放水放射物濃度和檢查設備後，最快本月下旬開始次輪排水，預計排放量同約7800噸。日本內閣官房長官松野博一昨在記者會稱，排水「在監察下正按原定計劃安全地推進」。

談「電話戰」 指華信息不準惹恐慌

日本開始排放核污水後，港府隨即限制日本10個都縣水產品進口，內地則禁止所有日本食品進口。日本外務省早前稱禁令「完全不能接受」，已向世貿提交書面文件抗議中方做法，要求立即撤銷；另要求中國根據《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）商討。日方官員接受訪時稱，對中方仍無回應感極度遺憾，日方將按照國際法，以高透明度方式回應。

中國反日情緒高漲，日方上月稱國內不相關的個人及團體相繼接獲來自中國的騷擾電話。受訪官員提到絕大多數國家均理解排放計劃，認為問題在於中國發布無科學依據的信息，引起民眾不安，外務省最高官員已召見中國駐日大使抗議，而近日騷擾電話逐漸減少，促請中方就「處理水」問題發布準確資訊。

日本政府早前宣布撥款逾1000億日圓（約53億港元），將用作推廣福島水產、設立支援漁民基金及開拓出口市場等。

東電月初稱自排放計劃以來，首次在排放口附近取樣海水檢測到輻射物氚濃度達世衛標準下限。日方官員向本報強調，氚不會在魚的身體累積，迄今監測數據證明排放計劃安全。本報月初獲安排參觀福島核電站「處理水」設施，東電稱正與部分機構研究如何將氚從「處理水」抽走，惟未有具體落實時間表。日方相關官員稱，東電會定期檢查並確保設施安全運行，「多核種除去設備」（ALPS）有多座，即使其中一座故障，亦不會停止移除輻射物工作；而「處理水」在排放前，會經海水稀釋，東電之後會再檢測輻射含量，確保「處理水」符合國際標準。

排放最易監察 不擬覓替代

被問若將來發現更好的替代方案會否停止排放核污水，日方官員稱排放屬最易監測方案，而計劃是基於專家評估，相關設施在國內外積累逾6年經驗，對環境的安全度獲認證，故日方不打算採取排放以外的選項。

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（核污水系列二．一）