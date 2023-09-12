航空學院招見習機師 培訓14月學費80萬

課程對象為獲認可體檢資格及認可英語水平的年滿18歲本港居民，為期14個月，學費80萬元，可分3期繳付，首兩期28萬元，第三期24萬元，學費資助及學貸安排正商討中，完成課程後可獲商用飛機飛行員執照。

香港國際航空學院校長李天柱表示，難以估計本地機師需求，但目前航班流量只回復至疫情前六成水平，估計約明年底才恢復疫前，面對機場未來發展及航班全面恢復，機師需求頗大，冀課程每年培訓約100名民航機師。

與港航快運灣區航空合作

學員獲有條件取錄面試機會

課程分3部分，首部分是為期6個月的地面理論課程，由該學院舉辦，第二部分8個月飛行訓練將移師美國加州，最後返港進行兩周的多機組成員協作課程，課程設有考核。

李天柱稱與香港航空、香港快運及大灣區航空已簽署合作備忘錄，於地面理論課程結束後，會為學員初步安排面試以獲取有條件取錄，課程結束後亦會安排最後面試。他稱對學員有信心，也開放學員向其他公司求職，但不擔心學員會轉投海外公司，認為除非沒有本地公司聘用，否則學員不會向海外求職。