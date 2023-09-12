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公屋特快編配申請少兩成 3.2萬宗 仍超額15倍

【明報專訊】公屋平均輪候時間仍需5.3年，申請房屋署不受歡迎或曾發生兇殺案公屋單位的「特快公屋編配計劃」，今年接獲約近3.2萬宗申請，較去年約4萬宗申請少約兩成，整體超額申請仍達15倍。

另外，就「重售青富苑及蝶翠苑綠表置居計劃單位」，房署接獲約8450宗申請，當中只涉綠置居的申請有2690宗，同時申請綠置居及特快公屋編配約5760宗。

1000單位可選 11間凶宅

今年特快公屋編配計劃共接獲約31,980宗申請，其中「一人申請」宗數佔逾半，有約1.92萬宗；二人或以上家庭申請宗數有約1.1萬宗。

房署昨上載家庭申請者揀選單位名單，涉近1000個單位，其中11個曾發生兇殺案（見表）。房署會按單位空置年期提供租金優惠，最多享一年半租優惠。根據名單，可供家庭申請揀選「不受歡迎」單位涉980個，其中11個曾發生兇殺案，分別位於友愛邨愛暉樓、彩虹邨紅萼樓及廣福邨廣仁樓等；單位面積約249至466平方呎，租金由1355至4114元不等。

房署稱，明日起將展開揀樓程序，首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者，並會視乎剩餘單位所屬地區和類別，根據各合資格申請者的揀選單位優先次序等，分批邀請他們出席揀選單位程序。

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