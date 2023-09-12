內地婦廣華棄子緩刑 稱友教「做戲」讓保良局覓學

官斥冀港府代教育「很錯」

辯方求情時透露，報稱瑜伽導師的被告C.J.J.（37歲）在江西省月入8000元，患有高血壓，已離婚，育有12歲男童X和另一9歲兒子。X在8月21日回內地，由奶奶照顧及已獲安排上學。辯方又稱被告所託非人，深感後悔。

母子均盼來港讀書

被告承認的案情稱，警方為X錄取口供時，X表示被告希望X在港讀書，X亦希望來港讀書，雖然他在港出生，但在港沒地方住，未能留港讀書，故被告今年3月經朋友結識男子Steven以安排X來港，對方稱被告或需「做場戲」，建議遺棄X在保良局的院舍，保良局便會安排X就學。

今年7月17日，被告帶X來港並與Steven見面，與Steven商討後，告知X他們會到醫院，屆時X要向警察稱母親失蹤，然後X會被帶到保良局，被告則會申請旅遊簽證，每天探望X。

7月21日，X因腹瀉送到廣華醫院，被告和Steven在X候診期間離開。醫院閉路電視拍攝到被告和不知名男子當天早上6時許遺下X離開醫院，被告同日離港。

事後友稱鬧大 促删通訊後封鎖

被告被捕後向警方表示，一直希望兒子來港讀書，經朋友認識的Steven則說可透過保良局找學校。案發當日X不適送院，Steven建議與其在醫院等X不如到深圳辦理探親簽證，並承諾代為照顧X。她到深圳後，Steven經微信稱事情鬧大了，請被告刪去兩人通訊，被告照做後發現被Steven封鎖；被告亦向朋友支付1.7萬人民幣作為Steven協助找學校、更換身分證和回鄉證的報酬。

【案件編號：KCCC 2000/23】