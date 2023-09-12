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宣揚恐怖主義罪撤控 「感激」刺警男 4港大生認煽惑傷人

【明報專訊】港大學生會評議會2021年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案，4名出席會議學生被控《港區國安法》宣揚恐怖主義罪。案件昨於區域法院開審，4人審前否認控罪，但承認交替的煽惑他人有意圖而傷人罪。案情顯示張敬生主持會議和帶領默哀，並由郭永皓動議議案，杜林丞亨和議；4人分別發言，包括形容梁為「烈士」、所做的事彰顯「人性最好的一面」等。法官謝沈智慧將案押後至本周四求情，眾人續准保釋。

准保釋 周四求情

4名被告張敬生（21歲）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（22歲）及容頌禧（21歲）案發時為港大一至三年級生，分別為學生會評議會主席、學生會幹事會會長、李國賢堂學生會代表及文學院學生會代表。基於4人承認煽惑他人有意圖而傷人罪，控方撤銷宣揚恐怖主義罪檢控，獲法庭批准。

案情稱，男子梁健輝2021年7月1日在銅鑼灣Sogo外刺傷警員，其後自戕而亡，政府定性為「孤狼式恐襲」。張敬生7月7日召開第三次緊急會議，議程包括討論梁健輝的逝世，過程被校園電視Campus TV拍攝，並實時直播，包括4名被告在內約30人出席，張帶領出席者起立默哀，稱梁「光榮地犧牲」，向梁親友致以深切慰問。

形容「烈士」「人性最好一面」

郭永皓形容梁健輝逝世可比擬2019年6月於金鐘太古廣場墮斃的梁凌杰，描述他為「烈士」，動議哀悼他並將此載入港大歷史，杜林丞亨和議。容頌禧提到，事件發生於令人「絕望」的一年，邀請與會者就議案表達意見，議案最終在30票贊成、0票反對、2票棄權下通過。其後杜林再補充，每名港人和學生都應銘記「真相」和盡量做可做的事，容則稱中共政權才是真正的恐怖分子，那些被稱為「恐怖分子」的人實際上會成為英雄，梁健輝做的事彰顯「人性最好的一面」。

政府譴責後 撤回議案辭職

政府其後公開譴責議案，郭永皓7月9日凌晨召開記者會致歉，稱學生會無意鼓勵違法行為，撤回議案，有份出席上述會議成員會辭職。學生會7月10日召開第四次緊急會議，除張外其餘3名被告均缺席，會上通過撤銷議案及郭永皓辭任幹事會會長的議案，郭在信中形容這趟旅程非凡，惜抱有遺憾。

警方7月16日到港大蒐證，8月18日拘捕4名被告。張承認他負責召開會議和撰寫議程，並帶領眾人默哀，他決定將梁健輝的議程加入原先議程是因同意事件重大且值得討論，惟對於動議一事，他已忘記其餘3名被告說了什麼。張又稱，他因要保持中立故不會阻止與會者發言，但過往曾阻止有關「國家統一」的討論，他承認處理上不夠敏感，對此十分後悔。

首案「宣揚恐怖主義」拘捕

翻查資料，本案是警方首次以國安法第27條宣揚恐怖主義罪採取拘捕行動，此罪情節嚴重者可處5年以上、10年以下有期徒刑，情節較輕則處5年以下有期徒刑。根據法例，煽惑他人有意圖而傷人罪的最高刑罰與「有意圖而傷人罪」相同，若在區院審理最高可囚7年。

【案件編號： DCCC 917/21】

相關字詞﹕法庭 七一刺警案 港大學生會評議會 煽惑他人有意圖而傷人罪 宣揚恐怖主義罪 警方國安處

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