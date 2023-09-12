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大灣區GBA新聞：國鐵粵府股權紛爭 310億鐵路曬太陽 廣佛南環佛莞城際完工近兩年未營運

【明報專訊】「軌道上的大灣區」如火如荼，例如連通京廣、廣深、杭深、京港等鐵路的廣汕高鐵預計本月底通車，此外，聯通廣州南站、廣州站及廣州白雲站的廣南聯絡線也會在本月動工，但另一方面，也有鐵路因為早年股權問題，完工經年仍然未能通車，日日「曬太陽」。

據廣東省審計廳廳長馬學斌今年7月26日向廣東省人大常委會第四次會議作出的審計工作報告，當中指出「個別項目未及時發揮經濟社會效益」，其中總投資310億元（人民幣，下同）的廣佛南環和佛莞城際鐵路，完工近兩年仍未投入營運。有內地傳媒報道，事涉中國國家鐵路集團與廣東省政府的股權談判不順利，導致線路未能開通。

根據資料，廣佛南環連接佛山西站至廣州南站，途經陳村站、北滘西和順德北站等，全長35公里，總投資181.17億元，2013年9月開工建設。佛莞城際則由廣州南站，經過長隆、蓮花山直至東莞西站，全長36公里，2014年動工建設，兩線均已基本完工。

市民促相關部門着實作為

今年2月，有廣州市民在12345政務服務熱線留言，批評兩條鐵路「一直拖到今天都沒有開通，已經遠超高鐵建設的正常進度了」、「懇請相關部門着實作為，努力解決民生出行的重大事項。不要年復一年又沒開通」。負責營運城際鐵路的廣州地鐵集團回應解釋，廣佛南環和佛莞城際鐵路全線已基本建成，於2021年12月31日正式啟動靜態驗收，目前建設工程主要剩餘廣佛南環城際「四電系統」（通訊、信號、電力、電氣）接入已開通營運的佛肇城際佛山西站，以及佛莞城際四電系統接入已開通營運的莞惠城際東莞西站。

原力爭6月底具開通條件

廣州地鐵集團又透露，國鐵集團、廣東省政府、廣州市政府、深圳市政府正在商議廣東省合資鐵路路地股權無償劃轉事宜，計劃向國家財政部報送劃轉方案；珠三角城際公司將按照上級部門有關部署，積極推進剩餘工程，力爭今年6月底具備開通營運條件。

不過6月已過，兩線開通至今仍無消息。內地《中國經營報》引述接近廣東省政府人士透露，佛肇城際和莞惠城際由國鐵集團屬下的廣鐵集團營運，原計劃去年交由廣州地鐵集團旗下的珠三角城際公司接管並開通。

珠三角城際公司是由廣鐵集團和廣東省政府於2010年分別出資50%組建，而按照國鐵集團2017年的「幹支線股權置換」改革方案，國鐵集團將逐步退出地方鐵路經營，將資金集中在重大幹線上；廣東省政府亦計劃在2025年之前，透過股權置換方式，將省內鐵路逐步交由廣州地鐵集團接管，使大灣區約700公里的城際鐵路實現自主營運。

經過近年多次股權置換，目前廣州地鐵集團持珠三角城際公司的股權比例已增至74.54%，另廣東省國資委下屬的廣東恒健投資控股有限公司持股11.84%，而廣鐵集團的持股已減至13.62%。然而，餘下的股權置換談判過程並不順利，上述消息人士表示，廣東省有意用武廣高鐵10.82%股份置換廣鐵集團所持餘下的珠三角城際公司股份，但廣鐵集團還要求廣東省再拿出廣深港高鐵的部分股份來交換。「武廣高鐵和廣深港高鐵都是盈利的幹線項目，武廣高鐵用於置換長期虧損的城際鐵路股份，廣東省已經很吃虧了。」該消息人士表示。

報道又引述廣州地鐵集團人士稱，由於股權置換未能談妥，導致廣鐵集團一直沒有退出珠三角城際公司，而廣鐵集團營運的佛肇城際、莞惠城際，也因此未能交接給廣州地鐵集團，進而導致廣佛南環和佛莞城際無法接入現有鐵路網。

報道引述該消息人士稱，省政府曾嘗試與鐵路部門溝通，希望在股權置換完成前，先由廣州地鐵集團接手佛肇、莞惠城際，但廣鐵集團並未同意。因為股權置換談判關係着廣東省後續多條線路的開通和自主營運，所以省政府比國鐵集團更着急，國鐵集團談判態度非常強勢。

明報記者

相關字詞﹕廣州地鐵集團 中國國家鐵路集團 佛莞城際鐵路 廣佛南環鐵路 軌道上的大灣區 大灣區

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