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一期農民：收成減八九成 只夠交租

【明報專訊】農業園二期計劃出現變數，有受影響農戶透露，地政總署去年底派員入村做「清拆前凍結登記」，包括為居住的寮屋量度面積及記錄居住人口等，對於有可能被逼遷感彷徨，但之後未再接獲政府通知有關搬遷安排，直至上周初才由當地的「蕉徑蔬菜產銷貸款有限責任合作社」召開會議，向農業園範圍內的農戶和村民講解第二期最新方案。有村民得知自己居住的地點未包括在第二期範圍，對於暫不用收地鬆一口氣，但擔心長遠計劃有變，最後仍要遷出。

地政總署回覆，相關部門正就農業園第二期的計劃諮詢持份者，以落實有關發展，該署會因應農業園的推展計劃，在徵收及清理土地方面作出配合，並按現行機制為合資格人士安排安置或發放補償。

至於至今已運作8個月的農業園第一期，在蕉徑務農逾40年的譚偉文，他的農地逾半被收回興建第一期道路，去年底獲安排遷入第一期一幅約5斗（約3.6萬平方呎）的土地。他表示，最初在新開發農田試種一些適合冬天生長的蔬菜，例如紅菜頭，但今年雨季下了幾場大雨，園內河道淤塞導致雨水倒灌，有農田水浸，加上自己獲分配的農田長出大量雜草，「（雜草）兩星期生長超過1呎，生長速度快過農作物好多」，致農作物產量僅及往年務農的一兩成，「只夠交租」，未有利潤。他表示，會待入秋後農田狀况較穩定才除草，並準備適合秋冬種植的蔬菜，希望可提升產量。

譚去年底受訪時稱租用農地、宿舍等，每年租金逾1萬元。

（城市保育）

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